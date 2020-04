Rozwijając swoje prace nad rozszerzoną rzeczywistością, Niantic nabył 6D.ai i zamierza stworzyć mapę 3D całego świata.

Niantic musi się teraz głowić co zrobić, aby jego najbardziej znane gry nie straciły na popularności. W Pokémon Go dość ciężko grać nie wychodząc na zewnątrz (już wiele osób złamało w tym celu kwarantannę i otrzymało mandaty), dlatego udostępniono rozwiązania umożliwiające granie z domu. Firma jednak już teraz myśli o tym, co będzie w przyszłości i inwestuje w rozwój.

Niantic i rozszerzona rzeczywistość

Niantic od dawna pracuje nad światem rzeczywistości rozszerzonej. Wymaga to ciągłego rozwoju technologii AR, w czym może pomóc dokładna i aktualna mapa 3D realnego świata. Do jej stworzenia przyda się profesjonalna wiedza lidera mapowania przestrzennego, 6D.ai

Grupa naukowców z Oxfordu założyła firmę 6D.ai w 2017 roku. Zajęli się technologią mapowania 3D w czasie rzeczywistym, która teraz wesprze rozbudowę produktów Niantic. Specjaliści wspólnie mają pracować nad dynamiczną mapą 3D, która ma dać wiele nowych perspektyw wykorzystania AR w skali globalnej.

Na poniższym filmie widać jak działa technologia opracowana i wykorzystywana przez 6D.ai

Dotychczasowe wyniki pracy nad technologią wizji komputerowej oraz narzędziami dla programistów, rozwiązały wiele problemów z rekonstrukcją 3D oraz trwałością AR. Pojawiają się zatem spore szanse na wykorzystanie tych rozwiązań w licznych aplikacjach. Wiele wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości znacznie zmieni się sposób korzystania z AR.

Możliwe, że gry takie jak Pokémon Go czy Harry Potter: Wizards Unite otrzymają znacznie bardziej dopracowany świat rozszerzonej rzeczywistości. Postać z gry oprowadzająca gracza po mieście, siedliska Pokémonów ukryte w prawdziwych zaroślach albo lądujący na konkretnym budynku latający smok - mogą być początkiem wielu interesujących nowości, których gracze na całym świecie będą doświadczać w tym samym czasie.

Połączenie sił zespołów Niantic i 6D.ai jest ważnym krokiem w rozwoju AR. Możemy doczekać się zbudowania szczegółowej mapy 3D całego świata, która otworzy drzwi do niesamowitych możliwości, oferowanych przez rozszerzoną rzeczywistość.

Źródło: Niantic

