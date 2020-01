Praca w branży technologicznej to nie tylko programowanie. Dynamicznie rośnie liczba ofert pracy na stanowiskach analitycznych, kreatywnych i kierowniczych.

Dużo się mówi o tym, ile zarabiają programiści i o tym, jak bardzo brakuje ich na rynku. Ale projektanci, twórcy i testerzy oprogramowania to zaledwie nieduża część specjalistów, jakich potrzeba w branży technologicznej (i nie tylko). Co więcej – daje się zaobserwować znaczący wzrost ogłoszeń w związku z nieprogramistycznymi stanowiskami w IT.

Zespół zdolnych programistów to coś, o czym marzą pracodawcy, ale coraz częściej zdają sobie oni sprawę z tego, że do pełni szczęścia potrzebują jeszcze przeszkolonych ekspertów z zakresu wsparcia, obsługi klienta, zarządzania projektami czy analityki biznesowej.

Jacy (nieprogramistyczni) specjaliści IT są teraz najbardziej poszukiwani? Oto największe wzrosty w liczbie ogłoszeń:

Business Analyst (+160,94%) Support (+93,33%) Project Manager (+79,05%) Testing (+55,97%) Business Intelligence (+53,47%)

Jak widać, to właśnie analitycy są aktualnie pilnie poszukiwani. Jak podaje serwis No Fluff Jobs, w stosunku do ubiegłego roku liczba ofert pracy dla specjalistów z sektora big data wzrosła o 164 proc., a w przypadku SQL wzrost ten wynosi około 78 proc. Jedni i drudzy mogą liczyć na wysokie zarobki: od 10 000 do 19 000 złotych brutto.

Te technologie dobrze jest opanować – występują coraz częściej w ogłoszeniach:

Big Data (+164%) Android (+79%) SQL (+78%) Python (+56%) .NET (+55%)

„Analiza danych jest potrzebna i coraz bardziej doceniania zarówno na poziomie funkcjonowania usług, jak i na poziomie funkcjonowania całych organizacji – skomentowała Magda Gawłowska-Bujok z No Fluff Jobs. – Na poziomie firmy pozwala zauważyć niepotrzebną pracę zespołu projektowego, zmniejszyć lub usunąć zbędne zadania, co naturalnie prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania i utrzymania systemów IT”.

A to najpopularniejsze spośród nietechnologicznych wymagań w ogłoszeniach:

Team player (15%) Proactivity (10%) Critical thinking (7,6%)

Spełniający te wymagania specjalista może liczyć na wynagrodzenie na poziomie kilkunastu tysięcy złotych brutto. Konkretna kwota będzie oczywiście różna w zależności od doświadczenia i kompetencji.

Źródło: No Fluff Jobs, informacja własna

Zobacz również te newsy o pracy w IT: