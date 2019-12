Filmy / seriale / VOD Nieocenzurowany zwiastun nowego filmu Patryka Vegi. I już wiecie czego się spodziewać 2019-12-27 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Patryk Vega to na ten moment jeden z najbardziej zapracowanych polskich reżyserów. W kinach systematycznie pojawiają się jego kolejne filmy, w przyszłym roku będzie to między innymi Bad Boy.

Bad Boy to tytuł, który do tego filmu pasuje

Początkowo zapowiedzi filmu Bad Boy sugerowały, iż będzie on opowiadał o pseudokibicach. Ostatecznie należy oczekiwać, że temat patologii wokół piłki nożnej przedstawiony zostanie tutaj zdecydowanie szerzej i, miejmy nadzieję, na wyrost.

Zaprezentowany dziś zwiastun potwierdza dwie kwestie. Po pierwsze obsadę, w składzie której znalazło się wiele znanych aktorów i aktorek (Antoni Królikowski, Katarzyna Zawadzka, Maciej Stuhr, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski czy Zbigniew Zamachowski) oraz dwaj piłkarze mający za sobą występy w Reprezentacji Polski (Kamil Grosicki i Sławomir Peszko). Po drugie obecność elementów, których w filmach Patryka Vegi nie brakuje - dużej dawki przemocy i niecenzuralnego języka.

Bad Boy zwiastun reżyserski bez cenzury

Bad Boy trafi do kin już za kilka tygodni

Zdania co do filmów Patryka Vegi bywają różne. Bronią się one jednak zainteresowaniem, jakie budzą. A skoro są chętni na wycieczki do kin, są i kolejne produkcje.

Bad Boy zadebiutuje w kinach już 21 lutego 2020 roku.

Źródło: Patryk Vega

