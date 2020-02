Od 31 marca 2020 roku Google wprowadzi zmiany, aby warunki korzystania z usług lepiej funkcjonowały oraz były proste do zrozumienia.

Google zaczął wysyłać maile z powiadomieniami do swoich użytkowników o aktualizacji warunków świadczenia usług. Zapewnia, że zmiany nie wpłyną na sam sposób korzystania z jego usług.

Nowe warunki świadczenia usług Google

Po aktualizacji możemy spodziewać się kilku drobnych nowości. Firma postara się przedstawiać swoje warunki jak najbardziej przejrzyście i czytelnie, by każdy dobrze je zrozumiał. Będzie udostępniana również wyraźna informacja o terminie nadchodzących zmian oraz ograniczeniu lub zablokowaniu dostępu do nich.

Wyszczególniono też informacje o tym, jak firma postępuje w przypadku próśb o ujawnienie danych wysłanych z instytucji państwowych.

Warunki świadczenia usług zaczną obejmować również Google Chrome, Google Chrome OS i Dysk Google.

W polityce prywatności obyło się bez zmian, zatem przetwarzanie danych będzie działało tak samo jak do tej pory.

Najważniejszą zmianą na jaką warto zwrócić uwagę jest prawne podpięcie Google Chrome i Chrome OS do warunków świadczenia usług. Jeżeli ktoś nie ma konta Google, nie może kontrolować gromadzenia danych na swój temat. Nie będzie mieć także dostępu do opcji i ustawień prywatności. Wychodzi więc na to, że użytkownicy Chrome, którym nie odpowiadają warunki korzystania z usług Google mogą zrobić tylko jedno: nie korzystać z tych usług. Dla wielu osób może to być dość problematyczne.

Niedawno wspominaliśmy o tym, że Google wyświetla użytkownikom Edge komunikat namawiający do przejścia na Chrome. Ciekawe jak wielu użytkowników zdecyduje się na taki krok po 31 marca.

