O politycznych rozgrywkach pomiędzy USA i Chinami mówi się nie od dziś. Mają one przełożenie także na naszą branżę, przede wszystkim na kontakty (lub ich brak) pomiędzy Google i Huawei. Pora na kolejną rundę.

Google chce wznowienia kontaktów biznesowych z Huawei

Wszystko zaczęło się od wpisania Huawei na czarną listę handlową, którą prowadzi Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Ma to duże przełożenie na relacje Google (a także wielu innych amerykańskich firm) i Huawei. W praktyce zmusiło chińskiego producenta do stosowania w nowych smartfonach okrojonej wersji systemu Android - bez wsparcia i usług Google. Kolejne tygodnie przynosiły szereg doniesień z tym związanych, a także zauważalny rozwój ekosystemu Huawei.

Mimo tego ostatniego Huawei zapewne chciałoby wrócić do opcji implementowania pełnego Androida, bo brak Google Play jest dla kupujących spoza Chin sporą wadą. Zastanawialiście się, jak sytuacja wygląda z punktu widzenia Google? Bardzo podobnie. Sameer Samat, wiceprezes działu Android i Google Play powiedział w ostatnim wywiadzie, iż Google chce wznowienia kontaktów biznesowych z Huawei.

Wystosowano odpowiednią prośbę do rządu USA

Co więcej, okazuje się, że nie jest to jedynie kurtuazja. W tym samym wywiadzie padła informacja, iż Google zwrócił się z odpowiednią prośbą do rządu USA. Gdyby została rozpatrzona pozytywnie, sklep Google Play ponownie mógłby gościć na nowych smartfonach Huawei. Aktualizację otrzymałyby również te, które obecnie są go pozbawione, w tym flagowy Huawei Mate 30 Pro. To już wcześniej potwierdził Richard Yu, CEO Huawei.

Trudno przewidzieć, jaka decyzja zostanie podjęta. Nadzieją dla obydwu firm mogą być inne rozstrzygnięcia. Zgodę na współpracę z chińskim producentem otrzymał chociażby Microsoft, dzięki czemu w laptopach Huawei (np. odświeżonym Huawei MateBook X Pro) może być stosowany system Windows 10.

Źródło: androidauthority

Warto zobaczyć również:

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl