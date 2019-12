Wydarzenia Sukces Nvidia Charity Stream - zebrano ponad 85 tys. zł dla samotnych seniorów 2019-12-17 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Tegoroczna edycja Nvidia Charity Stream skupiła 52 kwestujących uczestników - przez 63 godziny transmisji udało się zebrać kwotę 85 tys. złotych.

Wielki sukces charytatywnego streamu Nvidii. Dzięki ostatniej transmisji, graczom i internetowym osobistościom, udało się zebrać ponad 85 tys. złotych dla podopiecznych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. A to jeszcze nie koniec!

Nvidia Charity Stream dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Piątą przedświąteczną akcję charytatywną Nvidii dodatkowo wsparła marka OMEN. Od 13 do 15 grudnia gracze kwestowali na rzecz samotnych seniorów, podopiecznych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, jednocześnie grając na komputerach w ulubione tytuły. Całość można było oglądać podczas transmisji online – stream trwał nieprzerwanie przez 63 godziny (więc o 3 godziny dłużej niż pierwotnie planowano).

Tegoroczna akcja wspierała Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, które stworzyło specjalny program pomocy samotnym osobom starszym. Problem jest poważny - jak wskazują organizatorzy, w Polsce mieszka ok. 1,5 miliona osób powyżej 80 roku życia. Połowa z nich żyje samotnie. Wielu nie ma już rodziny ani przyjaciół. Co dwudziesty senior nie ma z kim porozmawiać i w ogóle nie wychodzi z domu. Skazani na samotność tracą sens życia. Dopada ich apatia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem.

By to zmienić Stowarzyszenie mali bracia Ubogich stworzyło specjalny program pomocy samotnym osobom, do którego rekrutuje wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza, systematycznie dzwoni i wspiera w trudnych chwilach. Dzięki darczyńcom mali bracia Ubogich dotrą z pomocą do kolejnych osamotnionych seniorów.

Sukces charytatywnego streamu Nvidii – znamy wyniki

Tegoroczna edycja Nvidia Charity Stream skupiła 52 kwestujących uczestników – wśród nich znalazły się gwiazdy Internetu, zawodnicy e-sportowi i influencerzy, który żywiołowo komentowali rozgrywkę, ale przede wszystkim nawoływali widzów do wpłat na rzecz samotnych seniorów. Całą inicjatywę można było na bieżąco śledzić podczas internetowej transmisji.

Stream przyciągnął ponad 260 000 oglądających, a bilans charytatywnej akcji to donacje w wysokości 85 881,98 zł (najwyższy zarejestrowany datek to aż 10 000 zł!). To jednak nie wszystko, bo zebrana kwota powiększy się jeszcze o pieniądze z trwających aukcji – dla darczyńców przygotowano fotel gamingowy w barwach słynnej drużyny Virtus.pro, należącego do Jarosława „pashaBiceps” Jarząbkowskiego oraz customowy komputer, którego właścicielem jest Piotr „Izak” Skowyrski, znany m.in. z komentowania rozgrywek e-sportowych.

„Cieszę się że ponownie mogłem wziąć udział w streamie charytatywnym firmy Nvidia. Co roku zbieramy na inny cel, a w tym poruszyliśmy temat, który według mnie jest zbyt słabo nagłośniony w mediach, czyli samotnych seniorów. Jestem szczęśliwy, że razem z pozostałymi streamerami mogliśmy dołożyć cegiełkę do otwarcia nowych placówek. Serce rośnie, że udało się zebrać jeszcze więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku”, podsumowuje Piotr „Izak” Skowyrski.

Niesamowita siła oddziaływania zaproszonych gości i hojność darczyńców przełożyły się na sukces akcji. Zebrane fundusze zapewnią wsparcie dla kolejnych seniorów, dla których bezpośredni kontakt z drugą osobą jest szansą na odmianę swojego życia.

„Z przeprowadzonej przez nas diagnozy wynika, że w Polsce żyje około 280 tysięcy osamotnionych seniorów powyżej 80 roku życia. To prawie tylu, ilu jest wszystkich mieszkańców Białegostoku. To ogromne wyzwanie, ale dzięki pomocy darczyńców możemy docierać z naszą misją do kolejnych miast w Polsce”, powiedziała Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. „Środki, jakie zostały zebrane w weekendowej akcji gamingowej pozwolą nam na uruchomienie w 2020 roku naszych działań w kolejnych lokalizacjach – dotrzemy z pomocą do osamotnionych seniorów m.in. w Świdniku i Wrocławiu. Dziękujemy za Waszą hojność i zapraszamy do śledzenia naszych działań”.

Jeżeli jesteście zainteresowani działalnością Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, zachęcamy do odwiedzenia strony stowarzyszenia.

Źródło: Nvidia

