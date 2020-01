Wydajniejsze, cichsze i efektowniejsze. Nowe chłodzenia NZXT Kraken zainteresują entuzjastów, którzy szukają sprzętu z górnej półki... również cenowej.

NZXT Kraken to jedne z najbardziej cenionych chłodzeń wodnych typu AiO. Nie oznacza to jednak, że nie można ich poprawić – producent zaprezentował właśnie trzecią odsłonę zestawów, która ma oferować jeszcze lepsze możliwości i ciekawszy wygląd.

Nowe chłodzenia NZXT Kraken X i Z

Nowe modele wyposażono w blokopompkę Aseteka 7. generacji, która zapewnia jeszcze lepszą wydajność, a przy tym cechuje się cichszą pracą (minimalne obroty zmniejszono do 800 RPM). Producent przewidział tutaj możliwość obrócenia obudowy, dzięki czemu konstrukcja nie będzie kolidować z modułami pamięci RAM.

Oprócz modeli Kraken X, przyozdobionym efektownym podświetleniem RGB LED, producent przygotował też modele Kraken Z, gdzie zastosowano 2,36-calowy ekran LCD z możliwością zaprogramowania swojej grafiki.

Chłodnica nie uległa zmianie – nadal mamy do czynienia z aluminiową konstrukcją, na której zamontowano wentylatory z serii NZXT Aer P. W ofercie producenta są dostępne trzy wielkości chłodzenia:

NZXT Kraken X53 – z chłodnicą 240 mm i dwoma wentylatorami Aer P120

NZXT Kraken X63/X63 – z chłodnicą 280 mm i dwoma wentylatorami Aer P140

NZXT Kraken X73/Z73 – z chłodnicą 360 mm i trzema wentylatorami Aer P120

Zestawy pasują do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD. Dodatkowym atutem są złącza NZXT RGB, które pozwalają na podłączenie kolejnych urządzeń z podświetleniem RGB LED (np. wentylatorów NZXT Aer RGB).

Niezbędnym elementem zestawów jest oprogramowanie NZXT CAM, które pozwala monitorować parametry sprzętu i sterować chłodzeniem (w tym podświetleniem blokopomki).

NZXT Kraken X i Z - specyfikacja i dostępność chłodzeń

Pierwsze testy pokazują, że nowe modele NZXT Kraken rzeczywiście oferują bardzo dobrą wydajność, ale nie są najcichsze (szczególnie przy zastosowaniu gorącego i mocno obciążonego procesora). Nie bez znaczenia jest też efektowne wzornictwo, a moderzy docenią możliwość spersonalizowanai swojej grafiki.

Model NZXT Kraken X53 NZXT Kraken X63 NZXT Kraken Z63 NZXT Kraken X73 NZXT Kraken Z73 Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 80 x 80 x 55 mm 80 x 80 x 55 mm 79 x 79 x 52 mm 80 x 80 x 55 mm 79 x 79 x 52 mm Obroty pompki 800 – 2800 RPM 800 – 2800 RPM 800 – 2800 RPM 800 – 2800 RPM 800 – 2800 RPM Węże 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Chłodnica 240 mm (aluminiowa) 280 mm (aluminiowa) 280 mm (aluminiowa) 360 mm (aluminiowa) 360 mm (aluminiowa) Wymiary chłodnicy 275 x 123 x 30 mm 315 x 143 x 30 mm 315 x 143 x 30 mm 394 x 121 x 27 mm 394 x 121 x 27 mm Wentylatory 2x NZXT Aer P120 PWM 2x NZXT Aer P140 PWM 2x NZXT Aer P140 PWM 3x NZXT Aer P120 PWM 3x NZXT Aer P120 PWM Obroty wentylatora 500 - 2000 RPM 200 - 1800 RPM 200 - 1700 RPM 500 - 2000 RPM 500 - 2000 RPM Generowany hałas 21 - 36 dBA 21 - 38 dBA 21 - 38 dBA 21 - 36 dBA 21 - 36 dBA Wydajność wentylatora 18,28 - 73,11 CFM 27,27 - 98,17 CFM 27,27 - 98,17 CFM 18,28 - 73,11 CFM 18,28 - 73,11 CFM Dodatkowe » podświetlenie bloku RGB LED » podświetlenie bloku RGB LED » blok wodny z ekranem LCD LED » blok wodny z ekranem LCD LED » blok wodny z ekranem LCD LED Kompatybilność » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 Gwarancja 6 lat 6 lat 6 lat 6 lat 6 lat Cena 129,99 dolarów 149,99 dolarów 249,99 dolarów 179,99 dolarów 279,99 dolarów

Chłodzenia NZXT zaliczały się do najlepszych i najdroższych zestawów AiO. Co prawda nowe modele są trochę tańsze, ale ich cena nadal pozostawiają wiele do życzenia (szczególnie wersji z ekranem LCD). Modele Kraken mają jednak jednak jeden spory atut - przysługuje na nie długa, 6-letnia gwarancja producenta.

Źródło: NZXT, Tom's Hardware

Warto również zobaczyć: