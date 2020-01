NZXT RGB & Fan Controller to sprzęt, który zainteresuje entuzjastów, którzy chcą jeszcze lepiej dostosować wygląd i chłodzenie do swoich wymagań.

Nowoczesny komputer nie obejdzie się bez podświetlenia i odpowiedniej wentylacji. Firma NZXT przygotowała tutaj specjalny kontroler, który pozwoli dostosować parametry do preferencji użytkownika.

Zarządzanie wentylatorami i podświetleniem - NZXT RGB & Fan Controller

Urządzenie zostało wyposażone w dwa kanały do obsługi podświetlenia NZXT RGB, z których każdy jest w stanie obsłużyć do 40 diod LED (łącznie 80). Co ważne, są one kompatybilne akcesoriami producenta do podświetlania obudów i poszczególnych elementów, takich jak przewody (NZXT Cable Comb), czy podświetlenie dolne (NZXT Underglow). Oprócz tego przewidziano trzy kanały dla wentylatorów o obciążalności 10 W każdy.

Kontroler NZXT RGB & Fan Controller może być ciekawym uzupełnieniem dla wydajnych i efektownych komputerów – da się go sparować z dowolną obudową uzyskując możliwości analogiczne do oferowanych przez obudowy NZXT z serii H z dopiskiem “i”.

RGB & Fan Controller pozwala podłączyć np. sześć taśm RGB LED lub pięć wentylatorów, a przy użyciu adapterów, także większą liczbę wentylatorów. Do sterowania podświetleniem i chłodzeniem można wykorzystać darmową aplikację NZXT CAM (dodatkowym atutem jest tutaj możliwość tworzenia swoich profili ustawień).

Kontroler NZXT RGB & Fan Controller trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu, a jego cena będzie wynosić około 115 złotych.

Źródło: NZXT

Warto również zobaczyć: