Przechadzasz się po sklepie. Na półce ze smartfonami widzisz model bez aparatów. Zatrzymujesz się, prawda? A po chwili odkrywasz, że aparaty jednak są na miejscu.

OnePlus pochwalił się koncepcyjną wizją rozwiązania, które po pojawianiu się może poskutkować powyższym scenariuszem. O co dokładnie chodzi? O skuteczne maskowanie aparatów za pomocą szkła elektrochromatycznego, które jest w stanie zmieniać swoje właściwości niezależnie od warunków świetlnych. W takim wypadku wystarczy jedynie sygnał elektryczny, aby wspomniane szkło pokrywające obiekty mogło przejeść w tryb przyciemniony i tym samym wywołać wrażenie znikającego aparatu.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn