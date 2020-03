Zaprezentowane dziś Oppo Find X2 i Oppo Find X2 Pro to smartfony z najwyższej półki. Producent nie boi się odważnych deklaracji, chociaż trzeba przyznać, że ma do nich pewne podstawy.

Oppo Find X2 i Oppo Find X2 Pro to flagowe smartfony z ekranami OLED i 5G

Obydwa modele mają do zaoferowania naprawdę sporo. Wyposażono je w ekrany OLED o rozdzielczości Quad HD+ (3168 x 1440 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120Hz, a także procesor Qualcomm Snapdragon 865, spore zasoby pamięci oraz baterie z bardzo szybkim ładowaniem SuperVOOC 2.0 (65W). Jak większość nowych propozycji z najwyższej półki są przygotowane na obsługę sieci 5G.

„Premiera serii OPPO Find X2 dowodzi potencjału i determinacji OPPO do produkcji urządzeń najwyższej klasy. Jako że rok 2020 będzie symbolicznym startem dla uruchomienia sieci 5G na świecie, pragniemy współpracować z międzynarodowymi partnerami nad popularyzacją łączności 5G. Mamy w tym kontekście wizję wspierania użytkowników w drodze do lepszej codzienności z różnorakim wykorzystaniem inteligentnych urządzeń.” - Brian Shen, Vice President and President of Global Marketing w OPPO

Sporo uwagi poświęcono również możliwościom fotograficznym i tu pojawia się pierwsza różnica. Oppo Find X2 Pro ma do zaoferowania więcej, a zarazem na tyle dużo, że został nowym liderem rankingu DxOMark.

Główny aparat składa się tu z trzech obiektywów: 48 Mpix f/1.7 z OIS + 48 Mpix f/2.2 + 13 Mpix f/3.0 z OIS. Główny to sensor IMX689, szerokokątny cechuje się polem widzenia 120°, a peryskopowy zapewnia 60-krotny zoom cyfrowy. Jeśli chodzi o rejestrowanie materiałów wideo, maksymalnie w jakości 4K i 60fps.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Specyfikacja Oppo Find X2 i Oppo Find X2 Pro

Android 10 z ColorOS 7.1

6.7-calowy ekran OLED 2.5D Quad HD+ (3168 x 1440 pikseli), HDR10+, 120Hz, Corning Gorilla Glass 6

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 GB lub 12 GB pamięci RAM

128 GB, 256 GB lub 512 GB pamieci wewnetrznej UFS 3.0

kamera główna 48 Mpix f/1.7 z OIS + 12 Mpix f/2.2, 120° + teleobiektyw 13 Mpix f/2.4 (Oppo Find X2) 48 Mpix f/1.7 z OIS + 48 Mpix f/2.2, 120° + peryskopowy 13 Mpix f/3.0 z OIS (Oppo Find X2 Pro)

kamera przednia 32 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 802.11 ax, NFC, LTE, 5G

dual SIM

głośniki stereo

wodoszczelność IP54 (Oppo Find X2) IP68 (Oppo Find X2 Pro)

bateria 4200 mAh, ładowanie 65W (Oppo Find X2) 4260 mAh, ładowanie 65W (Oppo Find X2 Pro)

wymiary 164.9 x 74.5 x 8 mm (Oppo Find X2) 165.2 x 74.4 x 8.8 mm (Oppo Find X2 Pro)



Specyfikacje już znacie, ale warto odnotować coś jeszcze. Oppo Find X2 będzie dostępny w wariantach z ceramiczną oraz szklaną obudową. W przypadku Oppo Find X2 Pro można będzie natomiast zdecydować się na wariant ceramiczny lub Vegan Leather (wegańska skóra). Tylko ten droższy może pochwalić się certyfikatem IP68.

Ceny Oppo Find X2 i Oppo Find X2 Pro pokazują, że to topowe modele tego producenta

No właśnie, droższy. Omawiane smartfony w pierwszej kolejności zadebiutują w Chinach. Na rynku europejskim mają pojawić się w maju i wygląda na to, że do konkurencji równać będą nie tylko specyfikacjami, ale też cenami.

Oppo Find X2 (12 GB RAM + 256 GB) ma kosztować 999 euro. Za Oppo Find X2 Pro (12 GB RAM + 512 GB) trzeba będzie natomiast zapłacić aż 1199 euro.

Źródło: Oppo

Warto zobaczyć również: