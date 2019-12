Smartfony Ależ tempo, Oppo Reno 3 i Oppo Reno 3 Pro z obsługą 5G zaprezentowane 2019-12-26 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Zgodnie z pojawiającymi się w ostatnich dniach przeciekami, światło dzienne ujrzały smartfony Oppo Reno 3 i Oppo Reno 3 Pro. Nie zaskakują specyfikacjami, co do wyglądu może pojawić się już nieco więcej zróżnicowanych komentarzy.

Premiera Oppo Reno 3 i Oppo Reno 3 Pro z wyraźnie zmienionym designem

Trzeba przyznać, że chiński producent narzucił naprawdę spore tempo. Na rynku dopiero co zadomowiły się modele Oppo Reno 2 i Oppo Reno 2 Z, a już pojawiają się ich następcy. Na pierwszy rzut oka widać, iż przynoszą one istotną korektę stylistyki. Zrezygnowano z wysuwanego aparatu frontowego umieszczonego o tzw. płetwie, zamiast tego Oppo Reno 3 przynosi notcha, a Oppo Reno 3 Pro wcięcie na styl chociażby kilku ostatnich smartfonów Samsunga. Można zaryzykować stwierdzenie, że dla wielu użytkowników to zmiany na gorsze.

Obydwa nowe smartfony są podobne pod względem wielkości, w Oppo Reno 3 ekran jest płaski, a w Oppo Reno 3 Pro zakrzywiony na boczne krawędzie i dodatkowe cechuje się odświeżaniem 90 Hz. Poza omówionymi kwestiami stylistyka jest już niemal identyczna. Producent w największym stopniu akcentuje jednak coś innego. Oppo Reno 3 i Oppo Reno 3 Pro to smartfony wspierające sieci 5G.

Specyfikacja Oppo Reno 3

Android 10 z ColorOS 7.0

6.4-calowy ekran AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), Corning Gorilla Glass 5

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1000L (7nm)

8 GB / 12 GB pamięci RAM

128 GB pamięci wewnętrznej

kamera główna 64 Mpix + 8 Mpix 116° + 2 Mpix + 2 Mpix

kamera przednia 32 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC

Dual SIM

bateria 4025 mAh, szybkie ładowanie 30W

wymiary 160.3 x 74.3 x 7.96 mm

Specyfikacja Oppo Reno 3 Pro

Android 10 z ColorOS 7.0

6.5-calowy ekran AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 90 Hz, zakrzywiony, Corning Gorilla Glass 5

ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon (7nm)

8 GB / 12 GB pamięci RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1

kamera główna 48 Mpix (SONY IMX586) f/1.7 + 8 Mpix f/2.2, 116° + 13 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 32 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC

Dual SIM

bateria 4025 mAh, szybkie ładowanie 30W

wymiary 159.4 x 72.4 x 7.7 mm

Ceny smartfonów Oppo Reno 3 i Oppo Reno 3 Pro

Póki co zapowiedziana została dostępność jedynie na rynku chińskim. Sprzedaż ruszy lada dzień. Ceny Oppo Reno 3 będą zaczynać się od 3399 juanów (około 1800 złotych), a Oppo Reno 3 Pro od 3999 juanów (około 2200 złotych).

W przyszłym roku dostępność obydwu smartfonów powinna zostać rozszerzona.

Źródło: Oppo

