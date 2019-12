Telewizory „Prawdziwe telewizory 8K” - oto ich pierwszy producent 2019-12-17 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Wiemy już, która firma wyprodukowała pierwsze telewizory zapewniające „prawdziwe 8K” tak, jak rozumie to stowarzyszenie Consumer Technology Association.

Samsung wprowadził swój pierwszy telewizor 8K na rynek jeszcze w tamtym roku, a w tym zaprezentował nową linię. Przy okazji do walki przyłączyła się firma LG (której także w Polsce udało się sprzedać egzemplarz takiego urządzenia – nawet pomimo tego, że kosztuje tylko, co nowy samochód). Ale „prawdziwe 8K” nadejdzie dopiero w przyszłym roku.

Co to znaczy „prawdziwy telewizor 8K”?

Certyfikat 8K Ultra HD przyznawany jest przez stowarzyszenie CTA (Consumer Technology Association) wyłącznie tym modelom, które zasługują na miano „prawdziwych telewizorów 8K”. Co kryje się za tym określeniem? Jest to urządzenie, które przede wszystkim:

wyświetla obraz złożony z co najmniej 33 milionów aktywnych pikseli (min. 7680 x 4320 px),

zapewnia współczynnik modulacji kontrastu na poziomie nie mniejszym niż 50%,

ma minimum 60-hercowy, 10-bitowy panel,

oferuje skalowanie treści SD, HD i 4K do wyższej rozdzielczości: aż do 8K,

ma co najmniej 1 port HDMI umożliwiający wyświetlanie treści w 8K (HDMI 2.1)

oraz obsługuje HDR.

Ogłoszony został już pierwszy producent, którego urządzenia zasłużyły na certyfikat 8K Ultra HD. Kto to taki?

Telewizory LG otrzymują certyfikat 8K Ultra HD jako pierwsze na świecie

Telewizory firmy LG, które zostaną zaprezentowane podczas targów CES 2020, pozytywnie przeszły proces certyfikacji – stowarzyszenie CTA uznało, że zasługują na to, by na ich pudełkach pojawił się znaczek „8K Ultra HD”. Mało tego, mają nawet zapas – podczas gdy bowiem współczynnik modulacji kontrastu nie może schodzić poniżej 50%, w przypadku tych urządzeń oscyluje on wokół 90%.

Wśród telewizorów, które otrzymały certyfikat znajdują się zarówno modele z panelami OLED, jak i LCD (z technologią NanoCell). Jak wspomnieliśmy, zobaczymy je podczas imprezy, która odbędzie się w Las Vegas w dniach 7-10 stycznia.

Źródło: TechRadar, FlatPanelsHD, LG News, CTA, informacja własna

