Każdy gracz doskonale wie, że nie wystarczy wydajny PC lub konsola i dobra gra. Do pełni szczęścia potrzebny jest też odpowiedni kontroler. Producenci z nimi eksperymentują, aczkolwiek nie wykraczają poza pewne ramy. Być może Sony chce się wyłamać.

Oryginalny patent kontrolera Sony z funkcją biofeedbacku

Do sieci trafiły informacje z wniosku patentowego złożonego przez Sony w odpowiednim urzędzie. Sam kształt pada nie budzi większego zaskoczenia, ponieważ cała konstrukcja wygląda znajomo. Bardzo interesująco brzmią natomiast wzmianki dotyczące, jak to określono, „biofeedbacku”, który miałby „modyfikować wrażenia użytkownika”. Odpowiednie sensory dedykowane temu rozwiązaniu powinny znaleźć się rzecz jasna w miejscach kontaktu pada z dłońmi.

DualShock 5 ze śledzeniem tętna i potu?

O co chodzi? Wspomniane modyfikowanie wrażeń miałoby być możliwe dzięki zebraniu kilku informacji. Wygląda na to, że chodzi przede wszystkim o tętno użytkownika oraz pot gromadzący się na jego dłoniach. Po co?

Tego patent nie precyzuje, a przynajmniej nie zostało to ujawnione. Można jednak pokusić się o domysły, zwłaszcza w przypadku analizy tętna. Gdyby spadało, gra mogłaby zwiększać poziom trudności lub (np. w przypadku horroru) wrzucać odpowiednią sekwencję, która podbuduje napięcie. Swoją drogą, zebranie takich informacji mogłoby dać sporo wskazówek twórcom do wykorzystania w kolejnych grach.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Ma potencjał? Trzeba zaznaczyć, że złożenie patentu niczego jeszcze nie gwarantuje.

Producent chce wprowadzić kilka nowości do DualShock 5, ale nikt nie zagwarantuje teraz, że również te przedstawione powyżej. Wszystko ostatecznie wyjaśni się dopiero podczas oficjalnej, pełnej prezentacji PlayStation 5.

