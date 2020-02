Panasonic SC-HTB600 zapowiada się jak naprawdę dobry soundbar ze średniej półki. Może przypaść do gustu tym, którzy najbardziej lubią filmowe seanse w swoich czterech ścianach.

Póki go nie posłuchamy, nie będziemy wiedzieli czy to najlepszy soundbar ze średniej półki dla domowych kinomaniaków, ale w oficjalnej notce zapowiadającej bez trudu znaleźliśmy cztery cechy, dla których warto dać mu przynajmniej szansę. Co konkretnie ma do zaoferowania najnowszy model Panasonic SC-HTB600?

Panasonic SC-HTB600 to soundbar godny uwagi

Powód pierwszy to obsługa obu najważniejszych technologii dźwięku przestrzennego, a więc Dolby Atmos i DTS:X. Co więcej, soundbar Panasonic SC-HTB600 sporo jest w stanie uzyskać bez dodatkowych kolumienek, dzięki sprytnie rozmieszczonym głośnikom wewnątrz belki, skierowanym do przodu. Dodatkowo są one lekko nachylone do góry, aby dźwięk wpadał prosto do naszych uszu.

Powód drugi to funkcja Clear-Mode Dialogue. Odpowiada ona za zwiększanie słyszalności dialogów, dzięki czemu filmy i seriale bez napisów ogląda się dużo przyjemniej. Nie trzeba wytężać słuchu, by wszystko dobrze słyszeć.

Powód trzeci? Łączność bezprzewodowa i przewodowa. W tym pierwszym przypadku wypada zwrócić uwagę na moduł Bluetooth umożliwiający podłączenie smartfona lub innego sprzętu mobilnego. W tym drugim zaś – na przelotowe złącze HDMI z obsługą 4K HDR oraz ulepszony zwrotny kanał audio (eARC).

Powód czwarty to wreszcie sam zestaw głośników. W belce znalazło się miejsce dla dwóch pełnozakresowych przetworników w formacie 4,5 x 10 cm o łącznej mocy 160 watów. Do tego dochodzi jeszcze 200-watowy subwoofer z bass refleksem, łączący się z soundbarem bezprzewodowo.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Minimalistyczna stylistyka również może być istotnym atutem, ale wygląd zdecydowanie nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest dobre brzmienie i mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli się przekonać o tym, czy pod tym względem Pansonic SC-HTB600 w akcji wypada równie dobrze, co na papierze.

Źródło: Panasonic

Czytaj dalej o soundbarach: