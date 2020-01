Mobile Play z siecią 5G - na początek w Trójmieście (w Gdyni) 2020-01-07 opublikowano przez Karol Żebruń w dniu

Play oficjalnie poinformował o rozpoczęciu wdrażania sieci 5G w Polsce. Na razie nie jest to komercyjne rozwiązanie, gdyż by takim się stało potrzebna jest decyzja UKE. Pierwsi szczęśliwcy, którzy zyskają dostęp do nowej technologii mieszkają aglomeracji trójmiejskiej (Gdyni).

Rok 2020 to będzie z pewnością rok, w którym technologia 5G w Play stanie się nam bliższa. I miejmy nadzieję, będzie częstszym tematem niż podwyżki taryf operatorów. Wiele zależy od szybkości decyzji administracji rządowej, bo zielonego światła na komercyjne wdrażanie 5G jeszcze nie ma. Czekamy też na podział pasma C, które posłuży do budowy samodzielnych sieci 5G. Na razie to co Play zaoferuje w Gdyni, z której władzami podpisano oficjalną umowę (i na razie tylko z nimi), ale także w regionie Trójmiasta, to 5G budowane na bazie istniejącej infrastruktury z częstotliwością 2100 MHz i przydzielonym na razie pasmem 15 MHz.



Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i CEO Play Jean-Marc Harion

Nie będą to więc rekordowe przepustowości, według szacunków w Trójmieście obecnie możliwe jest osiągnięcie około 300 Mbps, ale jak wiadomo każda transformacja zaczyna się od małych kroków. Zresztą w 5G nie chodzi wyłącznie o szybkość.

Działające 5G w Gdyni jeszcze przed rozdysponowaniem pasma C

Sieć Play w Gdyni będzie działać na zasadzie dynamicznego alokowania zasobów częstotliwości, które zależnie od potrzeb będą przeznaczane na funkcjonowanie obecnej sieci 4G lub 5G. Na cele projektu zmodernizowano ponad 100 stacji nadawczych w regionie, a także zmieniono model sychronizacji pomiędzy stacjami z opartego na częstotliwości na oparty na czasie. Dzięki tym działaniom jeszcze przed rozdysponowaniem częstotliwości w paśmie C (od 3400 do 3800 MHz), możliwe stało się uruchomienie sieci 5G.

Infrastruktura Play obecnie bazuje na sprzęcie Huawei, Ericcson, a szkieletowa sieć światłowodowa udostępniana jest przez Orange.

Wdrożenie 5G w Gdyni - to coś więcej niż tylko testy

Prezes Jean-Marc Harion wierzy, że to co teraz realizuje Play, to nie faza testowa, choć można tak to postrzegać, a coś co szybko przekształci się w pełne wdrożenie 5G.

„Inauguracja współpracy z miastem Gdynia, jako pierwszym miastem 5G w Polsce jest wyjątkowym wydarzeniem, które pozwala Play wprowadzić społeczność lokalną na ścieżkę ogólnopolskiego rozwoju technologii najnowszej generacji. Jeszcze przed aukcją częstotliwości udostępniamy szeroki zasięg 5G lokalnej społeczności oraz możliwość jej zastosowania wśród studentów, seniorów i użytkowników domowych. Polska jest o krok od komercyjnego wprowadzenia 5G, uzależnionego jedynie od przystępnego cenowo przydziału częstotliwości, pełnego wdrożenia harmonizacji EMF i niezbędnych zezwoleń regulacyjnych.”

Wspomniane zielone światło dla komercyjnego 5G powinno zapalić się niebawem. Nie ma podstaw by uważać, że stanie się inaczej, bo już 1 stycznia zwiększono normy emisji PEM co w przyszłości będzie konieczne dla wdrożeń w paśmie C. Na razie choć sieć w Trójmieście będzie dostępna w takim zasięgu jak pokazuje poniższa mapka (jasne punkty to miejsca nadajników przygotowanych do 5G). Pokazany jest też spodziewany zasięg wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wsparcie 5G w urządzeniach to nie wszystko co będzie potrzebne

Wdrożenie 5G przez Play nie oznacza, że z dnia na dzień w smartfonach, które wspierają 5G zapali się odpowiednie światełko, a dane zaczną płynąć dużo szybciej. Jeśli smartfon wspiera 5G, ale tylko na bazie pasma C, to jeszcze nie czas by skorzystać z jego pełnego potencjału. Jednak obecne wdrożenie na niższej częstotliwości ma swoje zalety, gdyż pozwoli na lepszą penetrację budynków, a w przyszłości stworzoną infrastrukturę będzie łatwo zaadoptować do celów samodzielnej sieci 5G.

Play zaoferuje routery 5G zgodne z modelem dynamicznego alokowania częstotliwości (do wykorzystania w sieci niesamodzielnej 5G, która bazuje na dotychczasowej infrastrukturze). Po targach MWC pod koniec lutego spodziewany jest także wysyp smartfonów ze wsparciem 5G (obecnie Play oferuje jedynie Huawei Mate 20 X 5G wymagający pasma C), które sprawdzą się w sieci Play.

5G - technologia i edukacja

Play wdrożenie 5G w Trójmieście traktuje przede wszystkim jako doskonałą okazję do realizacji projektów upowszechniania wiedzy o tej technologii i korzyściach jakie przyniesie korzystanie z niej. Trzy kluczowe grupy, do których kierowane są działania edukacyjne, to Seniorzy, Studenci i Gospodarstwa domowe.

Wdrożenie 5G to nie tylko udostępnienie technologii, ale też wiedzy o niej

Działania będą dostosowane do poziomu aktualnej wiedzy, bo wiadomo że część potencjalnych użytkowników 5G ma już spora wiedzę w tym temacie i chce przejść do konkretów, a część jeszcze niezbyt dobrze rozumie o co w tym wszystkim chodzi.

Gdynia i Trójmiasto to tylko początek wdrożeń 5G

Gdynia to pierwszy, bardzo ważny krok ku 5G w Play na terenie całej Polski. Play już teraz przygotowuje się do wdrożeń w trzech kolejnych miastach. Jedno z nich, w Grójcu, będzie bazować na modelu samodzielnej infrastruktury 5G i sprzęcie ZTE. Dwa pozostałe miasta gdzie dokonane będą wdrożenia 5G to Toruń i Sokołów Podlaski.

Rok 2019 w Play jako ważny krok ku 5G - podsumowanie

Play podkreśla, że w realizacji planów ekspansji sieci 5G w Polsce, bardzo pomocna jest dynamiczna rozbudowa infrastruktury. W 2019 roku liczba stacji bazowych zwiększyła się o 865, a także 694 nowe wieże nadawcze. Część z nowych stacji zastąpiła te, które trzeba było deaktywować, dlatego łączna liczba uruchomionych stacji przekroczyła 1000. Wśród nich znalazł się pierwszy nadajnik umieszczony na sztucznym drzewie. To bardzo kosztowne rozwiązanie, ale na terenach chronionych to może być jedyny sposób by zwiększyć zasięg.

Wiemy też, że już ponad 93% stacji na terenach miejskich komunikuje się z siecią szkieletową łączami przewodowymi o przepustowości co najmniej 1 Gbps. Rośnie też obciążenie sieci. Transmisja danych w 4 kwartale 2019 roku była o 29% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła łącznie 288 PB. W godzinach szczytu transmisja danych łączna to 585,57 Gbps, o 31% więcej niż w 4 kwartale 2018 roku. A jak wiemy nadejście 5G i związanych z nim urządzeń te liczby wywinduje na jeszcze wyższy poziom.

Na koniec 2019 roku Play miał w Polsce 7868 stacji, a w zasięgu sieci 5G Ready znalazło się 48% populacji

W ciągu ostatnich trzech lat mocno zwiększył się zasięg sieci Play, a to oznacza, że stopniowo będzie się ona uniezależniać od innych operatorów. W ubiegłym roku wyłączono roaming w Plusie, następny w kolejce jest Orange, a w końcu T-Mobile (2021). Wtedy Play ma mieć około 9500 własnych stacji bazowych i będzie niezależnym operatorem.

Źródło: Play, inf. własna

