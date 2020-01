Po co ci serwer NAS w domu? QNAP wyjaśnia modelem TS-251D

Serwer NAS to sprzęt kojarzony głównie z biurem, ale bez trudu może odnaleźć się on także w domu. Można z niego zrobić na przykład centrum multimedialnej rozrywki, szczególnie gdy ma taką charakterystykę jak QNAP TS-251D.

Multimedialny NAS do domu – oto QNAP TS-251D

Czym charakteryzuje się QNAP TS-251D? Ano na przykład takimi zaawansowanymi funkcjami multimedialnymi, jak transkodowanie i strumieniowanie materiałów wideo w rozdzielczości 4K oraz uniwersalnym gniazdem HDMI 2.0 do naszej dyspozycji.

Ten dwuzatokowy serwer NAS potrafi też wykorzystać sztuczna inteligencję, by grupować zdjęcia według konkretnych kategorii: osoby, przedmioty i miejsca. Konkretnie odpowiada za to aplikacja QuMagie. Wśród dostępnych programów odnajdujemy też Cinema28 i Qmedia do odtwarzania każdego rodzaju multimediów oraz rozwiązanie Multimedia Console, integrujące wszystkie multimedialne narzędzia w jednym interfejsie.

Taki NAS może więc służyć do gromadzenia wszystkich plików multimedialnych: zdjęć, utworów i filmów, wygodnego zarządzania nimi oraz odtwarzania ich na telewizorze. Równocześnie może pełnić funkcję serwera kopii zapasowych i wiele innych – jak to NAS.

Rzut oka na specyfikację serwera QNAP TS-251D

Sercem serwera QNAP TS-251D jest dwurdzeniowy procesor Intel Celeron J4005 taktowany zegarem 2 GHz, któremu (w zależności od wybranego wariantu) towarzyszą 2 lub 4 GB pamięci RAM typu DDR4. Specyfikację uzupełniają jeszcze: dwa sloty na 2,5- i 3,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s, gigabitowy port LAN i 5 gniazd USB, a także złącze PCIe Gen 2.0 x4, które można wykorzystać do rozbudowy konfiguracji.

Producent zwraca też uwagę na szybki zapis i odczyt danych, szyfrowanie Intel AES-NI 256, obsługę migawkowego backupu oraz dostęp do praktycznych aplikacji, takich jak QmailAgent (do obsługi wielu kont e-mail) czy Notes Station 3 (do tworzenia i edytowania notatek).

Źródło: QNAP

