QTS wraz z całą jego funkcjonalnością został połączony ze 128-bitowym systemem plików ZFS i tak powstał QTS hero – nowy system operacyjny uwzględniający to, jakie wymogi stawiane są dziś serwerom NAS.

Elastyczne zarządzanie danymi i ich kompleksowa ochrona to coś, co oferować ma system QTS hero użytkownikom serwerów NAS firmy QNAP. Oczywiście nie tylko – producent wspomina też o wysokiej wydajności oraz obsłudze najróżniejszych aplikacji biznesowych i multimedialnych.

QNAP QTS hero to nowy system na serwery NAS

Dzięki solidnej bazie w postaci ZFS system QTS hero może pochwalić się wysoką integralnością danych, obsługą technologii zapisu i odczytu cache, zgodnością z wieloma różnymi konfiguracjami RAID oraz zdolnością do samoleczenia. Docenią go także zwolennicy backupu migawkowego (liczba tych ostatnich jest właściwie nieograniczona). Projektując to nowe rozwiązanie producent pomyślał też o redukcji danych (poprzez zaawansowaną deduplikację i kompresję) oraz bezproblemowym działaniu w różnych trybach (np. jako serwer plików, serwer wirtualizacji czy VDI).

„QTS hero jest odpowiedzią na rosnące ilości danych do przetworzenia, popularność VDI oraz SSD, powszechność materiałów 8K oraz wszystkie inne kluczowe trendy technologiczne, z których chcą korzystać nowoczesne firmy” – skomentował Sam Lin, Product Manager QNAP.

Są też nowe serwery NAS z rodziny QTS hero

Przy okazji firma QNAP zaprezentowała trzy kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw serwery NAS z systemem QTS hero na pokładzie. To:

12-zatokowy QNAP TS-h1283XU-RP z 6-rdzeniowym procesorem Intel Xeon E-2236 (3,4 GHz), do 128 GB pamięci DDR4 ECC, 2 portami 10GbE SFP+, 2 portami 10GbE RJ45, 4 portami Gigabit Ethernet, 4 złączami PCIe i redundantnym zasilaczem 300 W,

z 6-rdzeniowym procesorem Intel Xeon E-2236 (3,4 GHz), do 128 GB pamięci DDR4 ECC, 2 portami 10GbE SFP+, 2 portami 10GbE RJ45, 4 portami Gigabit Ethernet, 4 złączami PCIe i redundantnym zasilaczem 300 W, 12-zatokowy QNAP TS-1277XU-RP z 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 3700X (3,4 GHz), do 128 GB pamięci DDR4, 2 portami 10 GbE SFP+, 2 portami Gigabit Ethernet, 2-portowym adapterem 10GbE RJ45 i redundantnym zasilaczem 300 W,

z 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 3700X (3,4 GHz), do 128 GB pamięci DDR4, 2 portami 10 GbE SFP+, 2 portami Gigabit Ethernet, 2-portowym adapterem 10GbE RJ45 i redundantnym zasilaczem 300 W, 9-zatokowy QNAP TS-977XU-RP z 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 3700X (3,4 GHz), do 128 GB pamięci DDR4, 2 portami 10 GbE SFP+, 2 portami Gigabit Ethernet, 2-portowym adapterem 10GbE RJ45 i redundantnym zasilaczem 300 W.

Więcej informacji o serwerach oraz systemie QTS hero znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: QNAP, Tabasco Media

