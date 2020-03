Zapowiedź Half-Life: Alyx wywołała mieszane reakcje. Jedni ze sporymi nadziejami wyczekują premiery, inni natomiast najprawdopodobniej ten tytuł odpuszczą i pozostaną z nadziejami na coś większego. Bo nadzieje nadal są.

Half-Life: Alyx na fragmentach rozgrywki

Mówimy tu oczywiście o zapowiedzianym pod koniec zeszłego roku Half-Life: Alyx. Chociaż gracze zostaną zabrani do doskonale znanego uniwersum (akcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się pomiędzy Half-Life i Half-Life 2), to jednak mówimy tu o grze wykorzystującej rzeczywistość wirtualną, co nie wszystkim fanom serii odpowiada. Do tej pory Half-Life: Alyx pokazywany był jedynie na krótkim zwiastunie, tym razem możemy rzucić okiem na coś ciekawszego.

Valve zdecydowało się pokazać trzy materiały wideo z fragmentami rozgrywki. Każdy z nich skupia się na innym stylu poruszania się - za pomocą teleportacji (pierwsze wideo), bez niej (drugie wideo) oraz w wariancie mieszanym (trzecie wideo). Jednocześnie nie brakuje tutaj strać z oponentami głównej bohaterki. Tak, to nie pomyłka. Half-Life: Alyx skupia się na Alyx Vance, której pomocą służyć ma Eli Vance, czyli jej ojciec.

Half-Life: Alyx nie będzie ostatnią grą z uwielbianego uniwersum

Jak wrażenia? Osobom, które mimo wszystko cały czas widzą tutaj „tylko” projekt pod gogle VR warto przytoczyć słowa, o jakie w ostatnim wywiadzie pokusił się Robin Walker z obozu Valve. Zespół pracujący nad Half-Life: Alyx wygląda na bardzo interesującą mieszankę. Co jednak ważniejsze, Robin Walker zostawił spore pole do interpretacji, a wręcz zasugerował, iż docelowo studio chciałoby wydać kolejny (kolejne) projekty osadzone w uwielbianym przez wielu uniwersum.

„W zespole rozwijającym Half-Life: Alyx są osoby, które pracują w Valve od czasów Half-Life 2, a nawet osoby, których staż sięga pierwszego Half-Life'a. Jednocześnie mamy ludzi, dla których Half-Life: Alyx to pierwszy kontakt z tą serią i wielu z nich ma nadzieję, że na tym się nie skończy. Absolutnie postrzegamy Half-Life: Alyx jako powrót do tego świata, a nie jego koniec.”

Zaliczacie się do graczy, którzy okrzykiem radości powitaliby zapowiedź Half-Life 3? Póki co pozostaje przypomnieć, iż premiera Half-Life: Alyx odbędzie się 23 marca.

Źródło: vg247, Valve

