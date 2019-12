Gry Pokémon Go powraca. Niantic zapowiedział długo oczekiwaną aktualizację w 2020 roku 2019-12-17 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Niebawem w grze będzie można cieszyć się towarzystwem ulubionego Pokémona u swojego boku. Niantic szykuje dla graczy spory dodatek „Buddy Adventure”.

Pokémon Go Buddy Adventure

Wielu fanów Pokémon Go na pewno ucieszy możliwość przebywania w towarzystwie jednego ze swoich ulubieńców. Taką możliwość ma dać aktualizacja, którą Niantic planuje wypuścić w 2020 roku. Wybrany stworek będzie podążał za nami i zobaczymy go również na mapie gry.

Każdy Pokémon ma zachowywać się inaczej i mieć własne upodobania. A zdobywając jego zaufanie dzięki zabawie i karmieniu jagodami, odblokujemy kolejne poziomy i dodatki. Na pierwszych poziomach będziemy mieć co najwyżej dostęp do widoku Pokémona na mapie czy pomocy w przynoszeniu przedmiotów. Natomiast na najwyższym poziomie, nasz towarzysz otrzyma dodatkowe premie do punktów uzyskanych w walkach oraz będzie nosić wstążkę najlepszego kumpla.

Towarzyszący stworek ma zapewnić każdemu trenerowi Pokémon ciekawszą podróż po wirtualnym świecie i ułatwić zdobywanie odznaczeń. Trzeba pamiętać, aby budować przyjaźń z nim każdego dnia.

Przyjaciele w rozszerzonej rzeczywistości

Niantic zaplanował także możliwość wykonana wspólnego zdjęcia z maksymalnie dwójką znajomych oraz ich Pokémonami. Nasz wirtualny towarzysz będzie mógł spotkać również swoich kolegów. Już niedługo zobaczymy jak nowości sprawdzą się w praktyce.

Gracie jeszcze w Pokémon Go?

Źródło: pokemongolive.com

