Policja w Hiszpanii zaczęła upominać niektórych obywateli, aby jednak pozostali w swoich domach. Robią to przy pomocy dronów, z bezpiecznej odległości.

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że Europa stanowi obecnie epicentrum pandemii. Wezwano kraje do stosowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa i mobilizacji społeczeństwa.

W Hiszpanii również wprowadzono ograniczenia mające powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Od soboty wszystkich obowiązuje zakaz opuszczania domów, z wyjątkiem zrobienia niezbędnych zakupów albo pójścia do pracy. Jednak nie wszyscy stosują się do tych zaleceń, a policja ma więcej pracy.

BBC opublikowało film, który pokazuje drony latające nad miastem. Policja za ich pomocą monitoruje ulice i upomina osoby przebywające poza domami. Na poniższym nagraniu widać, że wiele osób wychodzi za zewnątrz mimo oficjalnych ostrzeżeń.

