Wiodący internetowy ośrodek rozrywki dla dorosłych. Tak przedstawia się Pornhub, ale być może wkrótce wizytówka zostanie rozbudowana. Jakkolwiek to brzmi, portal zamierza wspierać sztukę. Nie tylko kochania.

Pierwszy film niepornograficzny na Pornhub

Katalog Pornhub jest (podobno) dość szeroki, to także jeden z tych portali, który nie narzeka na spadki odsłon - w zeszłym roku odnotował 42 mld odwiedzin. Najwidoczniej nowe działania mają ambitniejsze pobudki, dokładnie tak, jak jest to zresztą określane. Pornhub udostępnił pierwszy film niepornograficzny - „Shakedown”.

I chociaż niepornograficzny, dość blisko związany z tematyką portalu i z pewnością nie dla najmłodszych widzów. Określany jest jako dokumentalny film artystyczny w reżyserii Leilah Weinraub, a skupia się na środowisku LGBT, głównie lesbijkach pracujących w klubie ze striptizem w Los Angeles. Nagrania do filmu były zbierane przez ponad 15 lat.

„Shakedown” został udostępniony za darmo. Wszyscy zainteresowani mogą oglądać go do końca tego miesiąca na Pornhub. Później film trafi na Criterion Channel, a latem również na Apple iTunes.

Pornhub chce wspierać sztukę

Ten film jest częścią większego ogólnego zaangażowania Pornhub we wspieranie sztuki. Chcemy być postrzegani jako platforma, z której mogą korzystać artyści i twórcy. Są artyści tworzący oryginalne treści, ale mogą nie mieć dostępu do takich miejsc jak YouTube czy Vimeo, ponieważ nie dopuszczają tam nagości. Dla nas to pierwsza premiera filmu pełnometrażowego. Jesteśmy bardzo podekscytowani.

Powyższe deklaracje złożył Alex Klein, dyrektor marki Pornhub. W połączeniu z częstym akcentowaniem oryginalnego podejścia do tematu i kreowaniem „Shakedown” na film artystyczny, mocno sugeruje to, iż nie mówimy tutaj o wyjątku.

Pornhub zdaje się mieć kolejny pomysł, a jednocześnie także wiele argumentów za tym, aby udało się go zrealizować. Trudno jednak przesądzać, czy faktycznie za jakiś czas poza dobrze znanymi kategoriami odwiedzający portal będą mogli przeglądać obszerną zakładkę z filmami artystycznymi.

