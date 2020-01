Przypominamy, chodzi o zmianę specyfikacji niereferencyjnych modeli Radeon RX 5600 XT. Zaraz po premierze karty, producenci szybko udostępnili nowe wersje BIOS-ów, które jeszcze mocniej zwiększyły taktowanie rdzenia, a do tego podniosły częstotliwość pamięci z 12 000 do 14 000 MHz (odpowiedni BIOS otrzymały m.in. testowane przez nas modele Gigabyte Gaming OC i Sapphire Pulse OC).

Z takiego rozwiązania wyłamała się firma MSI. Według tajwańskiego producenta, pamięci montowane w nowym Radeonie nie są przystosowane do pracy ze zwiększoną częstotliwością, więc po podkręceniu mogłyby powodować problemy ze stabilnym działaniem karty. Zwykłe wersje pracują z podkręconym rdzeniem, ale na rynku pojawił się też ulepszony model Gaming Z z podkręconymi pamięciami.

Do tematu odniosła się firma PowerColor, która jako jedna z pierwszych udostępniła przyspieszone BIOS-y.

"MSI says that some GDDR6 chips can handle the faster speeds, while others cannot." Our 5600XT cards have GDDR6 14Gbps rated memory modules as such it's running within spec.