Testujemy Radeona RX 5600 XT w wersji Sapphire Pulse OC - karta pod względem wydajności plasuje się naturalnie pomiedzy Radeonem RX 5500 XT, a RX 5700 - ale jest znacznie bliższa tej drugiej.

AMD łata dziurę pomiędzy Radeonem RX 5500 XT, a Radeonem RX 5700 (bez XT) i rzuca rękawicę GeForce GTX 1660 Ti. NVIDIA przewidując ten ruch obniża cenę swojego najmniej wydajnego RTX'a (nadal mowa o modelu RTX 2060 jeśli ktoś ma wątpliwości). Czyżby rękawica AMD doleciała dalej niż zaplanowano? Co z tego wszystkiego wynikło? Odpowiedź znajdziecie właśnie w tej recenzji!

Radeon RX 5600 XT - test

Nie będzie referencyjnych modeli Radeona RX 5600 XT. Wszystkie modele będą autorskie, chociaż niektóre oczywiście mogą być zgodne z referencyjnymi osiągami sugerowanymi przez AMD. W naszej redakcji wylądował model Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT OC, która zrobiła na nas bardzo pozytywne wrażenie (oględnie mówiąc).



Sapphire Pulse Radeon RX 5600XT

Radeon RX 5600 XT - specyfikacja

Od dawna już wiadomo, że konstrukcja RX 5600 XT jest zbliżona do 5700. Nie przypuszczaliśmy jednak, że będzie AŻ TAK zbliżona. Zresztą, zobaczcie sami:

Model Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5600 XT* Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse (OC BIOS) Radeon RX 5700 Generacja Navi / 7 nm Navi / 7 nm Navi / 7 nm Navi / 7 nm Układ graficzny Navi 14 Navi 10 Navi 10 Navi 10 Procesory strumieniowe 1408 2304 2304 2304 Jednostki teksturujące 88 144 144 144 Jednostki rasteryzujące 32 64 64 64 Taktowanie rdzenia (Game/Boost) 1717/1845 MHz 1375/1560 MHz 1615/1750 MHz 1625/1725 MHz Moc obliczeniowa 5,20 TFLOPS 7,19 TFLOPS 8,1 TFLOPS 7,95 TFLOPS Pamięć wideo 4 / 8 GB GDDR6 128-bit 6 GB GDDR6 192-bit 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 12 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 288 GB/s 336 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 130 W (8-pin) 150 W (8-pin) 160 W (8-pin) 180 W (6+8 pin) Cena $169 (4GB)

$199 (8GB) $279 $279 $349 * wersja "referencyjna"

Gwoli wyjaśnienia - do karty otrzymaliśmy dwie nowe wersje BIOS. Pierwsza o nazwie OC charakteryzowała się takimi ustawieniami jak w tabeli powyżej. Druga o nazwie Silent obniża TDP do 135 watów (czyli prawie do TDP znacznie słabszego modelu 5500 XT). Uzyskano to przez obniżenie zegarów Game do 1460 MHz, Boost do 1620 MHz, a przepustowość VRAM do 12 GB/s. Ciekawa opcja dla tych osób którym zależy przede wszystkim na ciszy i niskich temperaturach, a nie na wyśrubowanych osiągach.

Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse - budowa i porty

Karta nie jest wielka i charakteryzuje się rozmiarami 254 mm x 135 mm x 46,5 mm. Model Sapphire został wyposażony w trzy porty Display Port i jeden port HDMI.



Za dodatkowe zasilanie karty dba jedna 8-pinowa wtyczka - przypomnijmy, że w przypadku modelu RX 5700 są to już dwie wtyczki (8 i 6-pin).

Karta oprócz wydajnego chłodzenia Dual-X Cooling została wyposażona w backplate. Podsumując - dobra, niereferencyjna konstrukcja, która powinna cieszyć się powodzeniem, o ile tylko jej sklepowa cena będzie odpowiednia. A propos ceny.

Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse - cena

Wedle otrzymanych przez nas informacji cena Sapphire Pulse ma być identyczna z sugerowaną ceną AMD. Oficjalnie ma to być 1299 złotych. Oczywiście sugerowane ceny sobie, a rynek (zwłaszcza polski) sobie.

Na kolejnych stronach znajdziecie testy wydajnościowe nowej karty - a zapowiada się smakowicie!