Moda na odświeżanie gier sprzed lat jeszcze się nie skończyła. Jeśli w gronie tytułów, które chętnie widzielibyście w nowych szatach znajduje się pierwszy Gothic, to mamy dobrą informację.

Gothic Remake oficjalnie zapowiedziany

Najwięksi fani serii nie powinni być zaskoczeni. THQ Nordic jeszcze w zeszłym roku pochwaliło się materiałami prezentującymi Gothic Playable Teaser. Grywalne demo było tylko i aż swojego rodzaju badaniem gruntu. Jak podano, w demo zagrało ponad 180 tysięcy osób. Aż 94,8% z nich głosowało w dołączonej ankiecie za tym, aby prace nad projektem były kontynuowane.

THQ Nordic nabrało zatem wiatru w żagle i dziś oficjalnie zapowiedziany został Gothic Remake. Z krótkiego komunikatu dowiadujemy się, iż THQ Nordic powoła do życia nowe studio developerskie w Barcelonie, które przygotuje grę z uwzględnieniem tego, co graczom podobało się w demie podobało, a co chcieliby zmienić.

Premiera Gothic Remake odbędzie się na PC oraz konsolach nowej generacji

Na premierę trzeba będzie jeszcze dość długo poczekać. Obecnie pewne jest tylko tyle, że nie będzie miała ona miejsca w tym roku. Potwierdzono za to platformy docelowe. Gothic Remake będzie dostępny na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series X. Zdecydowano się zatem pominąć obecną (ale w chwili premiery gry już poprzednią) generację konsol.

”Jesteśmy gotowi stworzyć taki Gothic Remake, który jednocześnie pozostanie wierny oryginałowi w przeżyciu i odczuwaniu, jak i odpowiednio zmodernizuje różne aspekty rozgrywki - oraz przeniesie cały klimatyczny świat oryginalnego Gothica w piękną grafikę w wysokiej rozdzielczości.” - Reinhard Pollice, Business and Product Development Director w TQH Nordic

