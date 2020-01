Systemy operacyjne Poznaj wszystkie sekrety systemu operacyjnego QTS hero 2020-01-25 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

QTS hero został zaprojektowany, by odpowiadać na rosnące a) zapotrzebowania klientów, b) ilości danych do przetworzenia i c) zainteresowanie takimi rozwiązaniami jak VDI, SSD czy 8K. Co konkretnie ma do zaoferowania nowy system i jak wykorzystać drzemiący w nim potencjał?