Trochę trzeba było poczekać, ale Sucker Punch i Sony wreszcie odkrywają karty i ujawniają wyczekiwane informacje dotyczące Ghost of Tsushima. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera gry.

Data premiery Ghost of Tsushima ujawniona

Na liście najlepszych gier na Playstation 4 można znaleźć kilka naprawdę ciekawych propozycji. Od dłuższego czasu pojawiają się sugestie, że do grona najlepszych gier na wyłączność tej platformy dołączy Ghost of Tsushima. Materiałów promujących widzieliśmy już sporo, ale twórcy cały czas w tajemnicy trzymali dokładną datę premiery. Do dziś.

Wspominano o lecie tego roku i tak też się stanie. Ghost of Tsushima trafi w ręce graczy 26 czerwca. Gra będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej. Jej przedsmak można usłyszeć na poniższym, nowym zwiastunie, który jednocześnie wprowadza w klimat i fabułę gry.

Zwiastun Ghost of Tsushima w polskiej wersji

Trwa przedsprzedaż Ghost of Tsushima

Gracze, którzy już teraz wiedzą, że nie odpuszczą sobie Ghost of Tsushima mogą składać wcześniejsze zamówienia. Trwa już przedsprzedaż gry, w jej ramach twórcy wręczają drobne bonusy - mini ścieżkę dźwiękową, motyw dynamiczny PS4 oraz awatar Jina Sakaia dla PS4.

Nie jest też zaskoczeniem, że w przypadku tak głośnego tytułu pojawią się dodatkowe wydania. Ghost of Tsushima, poza wersją standardową, dostępne będzie w wersji cyfrowej deluxe, specjalnej oraz kolekcjonerskiej. Najbardziej rozbudowana będzie rzecz jasna ta ostatnia. Na poniższej infografice możecie zapoznać się z jej zawartością.

