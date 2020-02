Microsoft zaczyna dość systematycznie publikować informacje na temat Xbox Series X. Jeśli te dotychczasowe zachęcały Was do nowej konsoli, to po dzisiejszym komunikacie apetyty na nią mogą być jeszcze większe.

Xbox Series X z mocą 12 teraflopów

Chociaż Xbox Series X już teraz jest zdecydowanie mniej tajemniczy niż PlayStation 5, cały czas nie wiedzieliśmy chyba najważniejszego - jak duża będzie wydajność konsoli. Dziś producent rozwiał tę zagadkę. Xbox Series X ma zapewniać programistom aż 12 TFLOPS wydajności układu graficznego. To dwa razy więcej niż w przypadku Xbox One X i ponad osiem razy więcej niż w oryginalnym Xbox One.

Można w tym miejscu dodać, że 12 TFLOPS dla układu graficznego to więcej niż ma Radeon RX 5700 XT (około 9,75 TFLOPS), czyli najbardziej zbliżona karta graficzna do tego, co znajdzie się w Xbox Series X. Oczywiście nie można bezpośrednio porównywać komputera do konsoli, ale nie mogliśmy odmówić sobie tej ciekawostki. Co do wnętrza Xbox Series X, producent skorzysta tu z architektury Zen 2 i RDNA 2 od firmy AMD.

Na Xbox Series X zagramy w 120 fps

Microsoft pokusił się jednocześnie o kilka innych wartych odnotowania informacji. Ponownie przypomniano o dysku SSD nowej generacji i obsłudze ray-tracingu, jednocześnie dodano, że Xbox Series X przyniesie obsługę kilku innych technologii. Między innymi Dynamic Latency Input (DLI) czyniącej sterowanie jeszcze bardziej precyzyjnym i responsywnym czy Variable Rate Shading (VRS) ustalającej priorytety dla GPU, a w końcowym rozrachunku przekładającą się na stabilną liczbę klatek na sekundę. Konsola będzie wspierała standard HDMI 2.1, a zatem także funkcje Auto Low Latency Mode (ALLM) i Variable Refresh Rate (VRR).

Dla graczy spragnionych konkretów najważniejsze będzie to, na co w praktyce przełoży się tak duża wydajność. Okazuje się, że na możliwość zabawy w nawet 120 kl./s. Ciekawie brzmi również nowa funkcja Szybkie wznawianie umożliwiająca niemal natychmiastowe kontynuowanie wstrzymaj rozgrywki w wielu grach, bez oczekiwania z ekranami ładowania.

Pełna kompatybilność wsteczna, na Xbox Series X zagrasz w co tylko chcesz

Lubiący czasem wrócić do starszych tytułów mogą zacierać ręce na pełną kompatybilność wsteczną. Producent nie wycofuje się z obietnic, a to oznacza, że na Xbox Series X można będzie uruchomić gry nie tylko z Xbox One, ale również z Xbox 360 i oryginalnego Xboxa.

Brzmi dobrze? Przypominamy, że pemiera Xbox Series X planowana jest na końcówkę tego roku.

