Mateusz

Sołtysiak

W redakcji od 2008 roku. Zajmuje się publikacjami artykułów na stronie, robi zdjęcia i wiele prac technicznych - jak to inżynier. Nie wie co to L4, za to doskonale wie, jak ważne jest dobre SEO. Poza pracą chętnie chodzi na siłownię, basen i fotografuje rusałki.