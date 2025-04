30 proc. polskich konsumentów nie zamierza korzystać z zabezpieczeń biometrycznych [OPINIA]

Bez urządzeń mobilnych nasza część świata nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania. Dlaczego jednak nie dbamy o swoje bezpieczeństwo, nie korzystamy z biometrycznych zabezpieczeń i odpowiedzialność za nasze dane zrzucamy na choćby sklepy internetowe?

Nieszczególnie optymistycznym opisem naszej rzeczywistości jest fakt, że cyberataki to jej cecha elementarna i z tymi właśnie cyberatakami wiąże się temat, który sobie dzisiaj omówimy. Bo wiecie, smartfony towarzyszą nam na co dzień, za granicą wojna, hakerzy przebierają łapskami na myśl o dorwaniu się do naszych danych - przeprowadzając mniej i bardziej zuchwałe ataki, a mimo tego, mimo tej dynamicznej, tak to nazwijmy, rzeczywistości aż 30 proc. z nas, 30 proc. konsumentów w Polsce nie zamierza korzystać z biometrycznych metod zabezpieczeń w formie odcisku palca oraz funkcji rozpoznawania twarzy. Dane wynikające z badań wprost przekładają się na bardzo szarą wizję naszego cyberbezpieczeństwa.

Ej! ToNieTak #4

Badania i dane

Z danych zawartych w Adyen Digital Report 2024 wynika, że 30% osób nie korzysta z biometrii, a tyle samo badanych czuje się dziś mniej bezpiecznie w sieci niż dekadę temu. Większość respondentów (54%) wierzy, że sklepy internetowe zapewnią im ochronę. Niemniej jednak, chociaż odpowiedzialność za bezpieczeństwo klientów spoczywa na sprzedawcach, my sami musimy dbać o swoje finanse, dane i ochronę przed cyberprzestępcami.



Źródło: pixabay.com

Raport ujawnia też, że w 2023 roku aż 30% polskich przedsiębiorstw handlowych padło ofiarą cyberprzestępczości, ze średnimi stratami w wysokości 8,3 mln zł na firmę. Konsumenci również doświadczają zagrożeń – przeciętny Polak stracił 1,8 tys. zł w wyniku oszustw, co oznacza wzrost o 169% w porównaniu z 2022 rokiem.

Z kolei 21% konsumentów chciałoby sfinalizować zakupy kilkoma kliknięciami, a co trzeci wolałby kupować jako gość, bez logowania. Dwustopniową weryfikację tożsamości popiera jedynie 15% badanych. Pomimo niepokojących danych, już 46% konsumentów korzysta z zabezpieczeń biometrycznych, takich jak odcisk palca czy rozpoznawanie twarzy. Niestety 43% ich unika, a 30% deklaruje, że nie zamierza z nich korzystać.



Źródło: pixabay.com

Technologia w parze z bezpieczeństwem i wygodą

W kwestii poprawy naszego cyfrowego bezpieczeństwa warto pamiętać, że wygoda i bezpieczeństwo mogą współistnieć dzięki nowoczesnym technologiom. Przykładem jest dwuetapowa weryfikacja zgodna z PSD2, która wprowadza dodatkową warstwę ochrony, skutecznie zapobiegając nieautoryzowanym transakcjom. Co istotne, inteligentne systemy zarządzania ryzykiem analizują obszerne zestawy danych, dzięki czemu dodatkowa autoryzacja jest wymagana jedynie w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

Dzięki temu możemy korzystać z wygody zakupów online, a sprzedawcy mogą ograniczać ryzyko oszustw. Warto również wspomnieć o tokenizacji, czyli zamianie wrażliwych danych, takich jak numery kart płatniczych, na unikalne identyfikatory (tokeny), co znacząco zmniejsza ryzyko ich nieautoryzowanego wykorzystania. Choć technologie te mogą wydawać się skomplikowane, zapewniają klientom intuicyjne rozwiązania, które chronią dane przed zagrożeniami w sieci, nie wpływając przy tym negatywnie na wygodę zakupów.



Źródło: pixabay.com

Uwierzyć w technologię

Nie będę oceniał powodów unikania zabezpieczeń, takich jak dwuetapowa weryfikacja czy biometria. Rozumiem, że wygoda odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu i wszelkie próby jej naruszenia często postrzegamy jako nieakceptowalne. Skupmy się jednak na edukacyjnej wartości przytoczonych danych. Wyniki badań pokazują, że cyberzagrożenia rozwijają się w naszym dynamicznym, technologicznym świecie w błyskawicznym tempie – dziś jest ich więcej niż wczoraj, a jutro będzie ich jeszcze więcej.

Na szczęście nowe technologie pozwalają nam chronić się, nie rezygnując z wygody. Nie powinniśmy jednak polegać wyłącznie na sklepach internetowych – warto samodzielnie zadbać o poprawę statystyk, które nas dotyczą. Może postawmy sobie cel: za rok, w kolejnych badaniach, liczba osób niechętnych korzystaniu z biometrii niech spadnie z 30% do 10%. A jeśli chodzi o przeciętne straty wynikające z cyberzagrożeń – postarajmy się, by Polacy tracili znacznie mniej niż 1,8 tys. zł. Zgoda?