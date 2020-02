Tegoroczne premiery Honora zaczynają się od zegarka, który w swojej większej męskiej wersji wytrzyma nawet 14 dni bez doładowywania. To Magic Watch 2, który ma w zanadrzu też inny atut - cenę.

W okresie przedświątecznym, świątecznym i po, byliśmy atakowani wszechobecnymi reklamami z Robertem, który promował pewien zegarek smart wytrzymujący na akumulatorze dwa tygodnie, a nawet więcej. Bardzo podobny produkt, o nazwie Honor Magic Watch 2 cieszy się dużą popularnością na rodzimym rynku tego producenta. Teraz trafia do sprzedaży również w Polsce i pozwala nam cieszyć się wszelkimi zaletami polecanego przez nas Watch GT2 w niższej cenie.

Sugerowana cena Honor Magic Watch 2 wyniesie 799 złotych, czyli około 100 złotych mniej niż produktu Huawei. Niezależnie od modelu, a te będą dwa - ze stalową kopertą o średnicy 46 mm i 42 mm. Ten drugi kierowany jest do kobiet o mniejszych nadgarstkach. Będzie też miał krótszy spodziewany czas pracy na baterii, do 7 dni, ale to wciąż satysfakcjonujący wynik. Dostaniemy do wyboru też różne paski, plastikowy, skórzany i bransoletę co da w sumie 4 warianty. Oczywiście w razie potrzeby możemy wymienić pasek na dowolny inny.

Honor Magic Watch 2 - podobny na zewnątrz, podobny wewnątrz

Produkt Honor przypomina bardzo Huawei Watch GT2 i to nie jest tylko wrażenie. Faktycznie dzieli z nim praktycznie wszystkie funkcje. Różnice dostrzeżemy w sposobie wykończenia. Szybka na Honorze jest płaska jak w Huawei, ale na brzegu jest delikatnie zakrzywiona co daje przyjemną w dotyku krawędź. Również jeden z przycisków (ten, którym aktywujemy menu funkcji) ma czerwoną obwódkę.

Innym elementem, który może zachęcić do Magic Watch GT2 jest wybór ciekawych tarcz. Inny niż w Watch GT2 i moim zdaniem ciekawszych.

Honor Magic Watch GT2 pozwoli nam na monitorowanie aktywności w jednym z 15 sportów, sterowanie muzyką, a nawet słuchanie jej bezpośrednio z zegarka (2 GB z 4 GB wbudowanej pamięci). Zegarek może nam posłużyć także jako zdalna słuchawka mikrofon Bluetooth do prowadzenia rozmów (karta SIM wciąż musi być w sparowanym smartfonie).

Honor zachęca by wszyscy nabywcy zegarka Magic Watch 2 wykorzystali jego wydajny akumulator do podjęcia wyzwania #MagicWatch14Days, w trakcie którego z pomocą zegarka zmienią swoje nawyki (o ile trzeba je zmieniać) i zadbają o aktywność fizyczną. Dwa tygodnie to czas, w którym wiele możemy zmienić.

