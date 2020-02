Jeżeli liczyliście na nową generacją Turing, niestety będziecie zawiedzeni. Nie są to jednak tylko odświeżone modele GeForce MX250 i MX230 z generacji Pascal.

Wszyscy czekamy na premierę kart graficznych z generacji Nvidia Ampere. Nim nowe modele pojawią się na rynku, producent postanowił po cichu odświeżyć ofertę dla kompaktowych laptopów. Temat jest warty uwagi, bo „zieloni” zaserwowali nam tutaj małą niespodziankę.

„Nowe” karty graficzne GeForce MX330 i MX350

Jeżeli oczekiwaliście nowych układów z generacji Turing, niestety musimy Was zmartwić - modele GeForce MX330 i MX350 nadal bazują na architekturze Pascal. Nie są to jednak „odgrzewane” konstrukcje GeForce z serii MX200 i MX100… a przynajmniej nie tak, jak podejrzewaliśmy do tej pory.

Model GeForce MX230 GeForce MX330 GeForce MX250 GeForce MX350 GeForce GTX 1050 Max-Q Generacja Pascal / 14 nm Pascal / 14 nm Pascal / 14 nm Pascal / 16 nm Pascal / 16 nm Układ graficzny Pascal GP108 Pascal GP108 Pascal GP108 Pascal GP107 Pascal GP107 Procesory strumieniowe 256 384 384 640 640 Jednostki teksturujące 16 24 24 40 40 Jednostki rasteryzujące 16 16 16 16 16 Taktowanie GPU 1519/1581 MHz 1531/1594 MHz 1519/1582 MHz 1354/1468 MHz 1190/1328 MHz Moc obliczeniowa 0,81 TFLOPS 1,22 TFLOPS 1,21 TFLOPS 1,88 TFLOPS 1,70 TFLOPS Pamięć wideo do 4GB GDDR5 64-bit do 4GB GDDR5 64-bit do 4GB GDDR5 64-bit do 4GB GDDR5 64-bit do 4GB GDDR5 128-bit Przepustowość pamięci 48 GB/s 48 GB/s 48 GB/s 56 GB/s 112 GB/s TDP 25 W 25 W 25 W 25 W 75 W

GeForce MX330 jest… odświeżonym modelem GeForce MX250 (a więc właściwie MX150). Karta bazuje na układzie graficznym Pascal GP108 z 384 jednostkami cieniującymi i dysponuje 2 lub 4 GB pamięci GDDR5 64-bit. Producent nieco podniósł taktowanie rdzenia, ale różnica raczej nie powinna być odczuwalna w praktyce.



GeForce MX330 to właściwie odświeżony GeForce MX150

Dużo ciekawiej prezentuje się GeForce MX350, bo mamy tutaj do czynienia z układem Pascal GP107 w wersji z 640 rdzeniami CUDA – jest rdzeń stosowany również w modelu GeForce GTX 1050 i GTX 1050 Max-Q. Nowa karta dysponuje jednak 2 lub 4 GB pamięci GDDR5 o 64-bitowej magistrali (oferują one o połowę niższą przepustowość względem „tysiąc pięćdziesiątki”.

Wydajność kart GeForce MX330 i MX350

Nowe konstrukcje znajdą zastosowanie w niedrogich, kompaktowych laptopach do codziennych zadań, więc nie powinnyśmy po nich oczekiwać rewelacyjnej wydajności. Producent porównał karty do układu graficznego Iris Plus zintegrowanego w procesorze Intel Core i7-1065G7 (Ice Lake) - GeForce MX330 jest od niego 2-krotnie wydajniejszy, natomiast GeForce MX350 jest 2,5-krotnie wydajniejszy od „integry”.

Bardziej szczegółowe informacje o modelu GeForce MX350 ujawnił serwis Expreview. Redaktorzy mieli okazję sprawdzić laptopa z taką grafiką w praktyce.

W benchmarku 3DMark Time Spy i Fire Strike bez niespodzianek - GeForce MX350 plasuje się mniej więcej pomiędzy modelem GeForce MX250 a GeForce GTX 1050 w energooszczędnej wersji Max-Q.

Jeżeli chodzi o gry, możemy oczekiwać niewielkiego wzrostu wydajności względem GeForce MX250 (średnio o 13%). Na minimalnych ustawieniach mniej wymagające gry są grywalne.

Nowe karty wprowadzają leciutki powiew nowości. Zaoferują lepszą wydajność względem "numeracyjnych" poprzedników, ale nie powinniśmy po nich oczekiwać rewolucji. Być może kolejna seria MX-ów będzie bazować na rdzeniach Turing i wtedy doczekamy się konketnych zmian.

Źródło: Nvidia, Expreview

