Jesteście zainteresowani zakupem karty Radeon RX 5600 XT, ale liczyliście na darmowe gry z akcji Raise the Game? Mamy dobre wieści! AMD postanowiło rozszerzyć promocję o najnowszy model z generacji Navi.

Darmowe gry przy zakupie karty Radeon RX 5600 XT

Warunki promocji są podobne, jak w przypadku wydajniejszych modeli Radeon RX 5700 i Radeon 5700 XT. Przy zakupie karty Radeon RX 5600 XT można otrzymać za darmo gry Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (podstawka + dodatek) i Resident Evil 3, a do tego 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass na PC. Takie dodatki na pewno podniosą atrakcyjność konstrukcji (tym bardziej, że na rynku znajdziemy sporo niereferencyjnych modeli).

Akcja Raise the Game obejmuje też gotowe komputery z kartą Radeon RX 5600 (OEM) i laptopy z układem Radeon RX 5600M - otrzymamy jednak wtedy tylko Monster Hunter World: Iceborne Master Edition i Resident Evil 3 (bez abonamentu Xbox Game Pass).

Jak otrzymać gry do karty Radeon RX 5600 XT?

Promocja dotyczy kart kupionych od 4 lutego do 25 kwietnia 2020 roku (kod uprawniający do pobrania gier należy wykorzystać do 25 maja 2020 roku). Akcja jest honorowana m.in. w następujących sklepach: Komputronik, Sferis, Morele, NTT System i Proline. Szczegóły znajdziecie na tej stronie.

PS. Informacje dotyczące promocji z kartami Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5500 XT, Radeon Vega i Radeon RX 5000 opisywaliśmy tutaj.

Źródło: AMD

Warto zobaczyć również:

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl