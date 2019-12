Gry Premiery gier – styczeń 2020 2019-12-29 opublikowano przez Maciej Piotrowski w dniu

Święta, święta i po świętach. Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło – wszak oznacza to, że lada chwila wkroczymy w nowy, 2020 rok. Ten zaś dla nas, graczy zapowiada się wspaniale. Nawet jeśli pierwszy jego miesiąc gorącymi premierami gier nie powala.

I znów ani się człowiek nie obejrzał, a tu już cały rok minął. Wydaje się jakbyśmy dopiero wczoraj anonsowali Wam nadejście remake’u Resident Evil 2, a już za progiem czai się „trójka”. A pamiętacie w jakim napięciu wyglądaliśmy nadejścia Metro Exodus albo Anthem? Szkoda, że w tym drugim przypadku nie wyszło.

Ale to wszystko to i tak nic w porównaniu do tego co będzie działo się w tym roku. Wszak nadejście 2020 roku oznacza początek końca pewnej ery. Jakby nie patrzeć nadchodzi PlayStation 5 i Xbox Series X, czyli całkowicie nowa generacja. Wkraczamy więc najpewniej w najbardziej burzliwy okres w dziejach elektronicznej rozrywki.

Nim jednak na nowo rozgorzeje wojenka, o to która platforma jest „lepszejsza”, czeka nas jeszcze kilka naprawdę gorących miesięcy. Gorących dla obecnej generacji. Nawet jeśli styczeń rozpoczyna się dość niemrawo.

Najlepsze premiery gier styczeń 2020

