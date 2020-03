Dzień Kobiet coraz bliżej. Nie masz pomysłu, co kupić na prezent i potrzebujesz inspiracji? Wierzymy, że wraz z Empikiem zaraz ci pomożemy!

Dzień Kobiet jest wyśmienitą okazją, by pokazać ważnej dla nas kobiecie – żonie, dziewczynie, przyjaciółce czy matce – nie tylko, jak wiele dla nas znaczy, ale też jak dobrze ją znamy. Kwiaty czy czekoladki zawsze będą dobrym wyborem, ale prezent powiązany z jej pasją będzie czymś, co sprawi jej olbrzymią przyjemność. Jeśli szukasz inspiracji, Empik może być miejscem, w którym je znajdziesz, a i od razu możesz przejść do zakupów, korzystając z wyjątkowych rabatów.

Uniwersalne prezenty na Dzień Kobiet w Empiku

Kobieta, dla której szukasz prezentu, jest miłośniczką fantastyki, lubi odprężyć się przy romansie, ekscytują ją thrillery, a może wciąż szuka swojej drogi? W każdym przypadku znajdzie się dla niej jakaś dobra książka. Z okazji zbliżającego się święta, Empik przygotował promocję, dzięki której kilkaset tytułów znajdziesz w cenach obniżonych o 25 proc. (albo nawet 30 proc., jeśli masz konto w programie Mój Empik).

W wyraźnie obniżonych cenach dostępne są też perfumy, takich marek jak Calvin Klein, Carolina Herrera, Hugo Boss, Giorgio Armani, Versace czy Yves Saint Laurent. Piękny zapach, podobnie jak książka, to prezent uniwersalny, z którego niemal każda kobieta będzie zadowolona.

Odpowiedz na jej pasje i zainteresowania

Ważna dla ciebie kobieta jest gadżeciarzem z krwi i kości? W takim razie może smartwatch przypadłby jej do gustu? Zwróć uwagę na Samsung Galaxy Watch w damskiej wersji – to naprawdę solidny i funkcjonalny zegarek, który pomoże jej trzymać rękę na pulsie i monitorować swoją aktywność.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Spodobać mogą się jej także (godne polecenia) słuchawki JBL Tune 500 w kobiecej, różowej wersji kolorystycznej. Niezłe brzmienie, nieplączący się przewód i możliwość odbierania połączeń za pomocą jednego przycisku to tylko kilka z plusów tego modelu.

The Sims 4 to gra nie tylko dla dziewczyn, ale gra, przy której prawie każda dziewczyna dobrze się bawi. Dlatego to również może być dobry pomysł na prezent. A jeśli ważna dla ciebie kobieta woli planszówki, to… wybór masz przeogromny.

Wiesz co jeszcze przypada do gustu praktycznie każdej dziewczynie? Aparat do fotografii natychmiastowej. Dobrym pomysłem na prezent z okazji Dnia Kobiet może być więc Fujifilm Instax Mini 9 – jeden z najlepszych, a przy tym dobrze wycenionych gadżetów tego typu.

Jeszcze więcej prezentowych inspiracji na Dzień Kobiet

Sprawdź też kolekcję GRL PWR z 20-procentowym rabatem dla posiadaczy karty Mój Empik i zobacz inne inspiracje prezentowe na Dzień Kobiet.

Źródło: Empik

Czytaj dalej o ciekawostkach: