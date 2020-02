Na terenie naszego kraju znajduje się 8000 wpłatomatów, ale lista punktów, w których możesz wpłacić gotówkę na konto właśnie niemal się podwoiła. Pojawiło się na niej bowiem ponad 6000 sklepów sieci Żabka.

Żabka chce zastąpić ci wpłatomat. Rusza nowa usługa

Wpłacaj na kartę – tak nazywa się nowa usługa dostępna już w przeszło 6000 sklepów sieci Żabka. Dzięki niej możesz zupełnie bez opłat i w trakcie robienia zakupów wpłacać gotówkę na swoje konto bankowe. Zrobisz to szybko i nie stracisz czasu na specjalną wizytę we wpłatomacie. Rozwiązanie opracowała firma First Data (należąca do Fiserv) we współpracy z Mastercard.

Wpłacaj na kartę w Żabce w skrócie:

możesz wpłacić dowolną kwotę od 1 grosza do 500 zł

przy pierwszej wpłacie musisz posiadać dowód osobisty lub paszport

brak prowizji

usługa tylko dla posiadaczy karty Mastercard

Dlaczego (nie) warto korzystać z usługi Wpłacaj na kartę w Żabce?

Dlaczego klasyczny wpłatomat jest lepszy niż Żabka? Na pewno wypada wspomnieć o dwóch powodach: pierwszym jest całodobowa dostępność takich maszyn, drugim zaś – większa prywatność podczas korzystania z nich. Ale sieć sklepów niekoniecznie musi wyjść z tego pojedynku jako przegrana.

Podstawowa przewaga, jaką nowa usługa Żabki ma nad standardowym wpłatomatem, jest taka, że możesz wpłacić dowolną kwotę: co do 1 grosza (choć trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że maksymalna wartość to 500 zł). Być może jednak nawet istotniejsze jest to, że możesz w ten sposób zaoszczędzić sporo czasu – zamiast dodatkowej wizyty, wpłacisz gotówkę na konto podczas codziennych zakupów.

Jak wpłacić gotówkę na konto w Żabce? I kto może to zrobić?

To nic trudnego – wystarczy, że przy kasie powiesz, że chcesz wpłacić gotówkę na konto. Następnie podasz pieniądze kasjerowi, ten je przeliczy i wprowadzi do kasy odpowiednią kwotę, a ty zbliżysz kartę i potwierdzisz transakcję PIN-em. Po wszystkim otrzymasz potwierdzenie wpłaty, a pieniądze trafią na twoje konto, na co najczęściej nie będziesz czekać dłużej niż pół godziny. Jedynie za pierwszym razem wystąpi jeszcze konieczność potwierdzenia tożsamości dowodem osobistym lub paszportem.

Z tej nowej usługi skorzystać może każdy posiadacz karty płatniczej Mastercard wydanej przez jeden z tych banków: Alior Bank, Bank BPS, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas, Bank Pocztowy, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Plus Bank, Santander Bank Polska i SGB-BANK oraz karty kredytowej Banku Pekao.

To odpowiedź na nasze potrzeby

My, Polacy, coraz chętniej pozbywamy się fizycznych pieniędzy – dla własnego bezpieczeństwa, pełnej kontroli nad osobistymi finansami, jak również wygody, jaką zapewniają płatności bezgotówkowe. Z entuzjazmem witamy też technologiczne innowacje, mające pozytywny wpływ na każdy ze wspominanych aspektów. Czy tak będzie i tym razem? Czas pokaże. A czy wy zamierzacie skorzystać z tej nowej usługi?

