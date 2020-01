Konsole do gier Prezentacja PlayStation 5 na CES 2020 to jednak zbyt mocne określenie 2020-01-07 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Sony zapowiadało, iż na CES 2020 pochwali się unikatową wizją przyszłości. Wielu graczy liczyło na PlayStation 5, ostatecznie okazało się, że chodziło tu o samochód elektryczny. Co z wyczekiwaną konsolą?

Sony pokazało logo PlayStation 5 i przypomniało o najważniejszych cechach konsoli

Chyba nawet najbardziej zakręceni na punkcie marki PlayStation nie będą posługiwać się tutaj określeniem „prezentacja”. Japoński producent zdecydował się odsłonić oficjalne logo PlayStation 5. Widzicie je na grafice otwierającej niniejszego newsa. Nie ma tu chyba potrzeby jakiejkolwiek analizy.

Jednocześnie padła wzmianka odnośnie kilku najważniejszych cech PlayStation 5. Niestety i tu Sony nikogo nie zaskoczyło. Skupiło się bowiem na wszystkim tym, o czym już słyszeliśmy, między innymi szybkim dysku SSD, napędzie Ultra HD Blu-ray czy wsparciu ray-tracingu.

Ciekawsze okazały się informacje dotyczące sprzedaży PlayStation 4

Sony się nie śpieszy i głosy zniecierpliwionych graczy raczej niczego tu nie zmienią. Japoński producent może pozwolić sobie na wiele, ma bowiem w rękach potężną markę. Z ujawnionych informacji wynika, że sprzedaż konsol PlayStation 4 przekroczyła 106 milionów egzemplarzy.

Producenci zarabiają nie na sprzęcie, ale na grach oraz usługach? Proszę bardzo. Gry na konsole PlayStation 4 rozeszły się w nakładzie 1,15 mld. Trzeba też podkreślić, że gracze, którzy kupili jedną z konsol PlayStation 4 zrobili to nie po to, aby służyła ona za mebel. Sony wspomina o 103 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i niemal 40 mln abonentów programu PlayStation Plus.

Źródło: Sony, siliconera

