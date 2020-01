Gdy już zaczniecie bawić się przy Cyberpunk 2077 i, miejmy nadzieję, wystawiać grze wysokie noty to pamiętajcie, że dobre słowo będzie należało się nie tylko CD Projekt RED.

Nad Cyberpunk 2077 pracuje nie tylko CD Projekt RED

Od kilku dni Cyberpunk 2077 znów znajduje się na ustach całej branży gier. Wszystko z racji faktu, iż premiera gry została opóźniona. W efekcie dość szybko zaczęły pojawiać się kolejne informacje, także te, obok których nie wypada przechodzić obojętnie. Okazuje się, że nad Cyberpunk 2077 pracuje nie tylko CD Projekt RED. Z oficjalnego komunikatu wydanego przez QLOC dowiadujemy się, że studio zostało zaangażowane do współpracy.

„Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że po raz kolejny mamy okazję współpracować z CD PROJEKT RED, który zdecydował się na partnerstwo z QLOC w celu uzyskania dodatkowego wsparcia w tworzeniu gry i testach jakości. Nasze zespoły są bardzo podekscytowane, że biorą udział w tworzeniu jednej z najbardziej oczekiwanych gier 2020 roku.”

Jedno jest pewne, Cyberpunk 2077 pozostaje polski

Trudno mówić tutaj o większym zaskoczeniu. Od kliku dni w sieci krążyły bowiem doniesienia, iż CD Projekt RED zdecydował się wezwać posiłki. Nieoficjalne informacje wspominały o studiach Crunching Koalas, Testronic i QLOC właśnie. Długo nie trzeba było czekać na potwierdzenie, przynajmniej w kontekście ostatniego z wymienionych.

Ściskający kciuki za polskie gry mogą być spokojni. QLOC to również rodzima ekipa. Co więcej, ma ona już naprawdę spore doświadczenie. Zajmowała się lokalizacją, optymalizacją oraz portami (tu między innymi Remember Me na PC, Hellblade: Senua's Sacrifice na Nintendo Switch czy Mortal Kombat 11 na PC) wielu znanych gier.

Czasu na prace CD Projekt RED i QLOC (a być może też inne studia) mają sporo. Premierę gry przełożono bowiem na 17 września 2020 roku.

