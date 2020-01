Systemy operacyjne Przywracanie systemu Windows 10 - warto wiedzieć jak to zrobić 2020-01-30 opublikowano przez Marcin Jaskólski w dniu

Przywracanie systemu to jedna z ciekawszych i bardziej przydatnych funkcji w systemie Windows. Jak przywrócić system Windows 10 do ustalonego punktu, a jak zresetować ustawienia do stanu początkowego?

Przywracanie systemu Windows (System Restore) to istotna funkcja, która pozwala na przykład pozbyć się problemów z uruchamianiem komputera (o ile oczywiście dotyczą one wadliwego działania systemu Windows z powodu np. felernej aktualizacji, a nie dajmy na to - problemu sprzętowego) lub nieprawidłowego działania Windows (uszkodzenie rejestru itp.). Funkcja ta jest wbudowana w Windows od czasu wersji Millenium. Najprościej rzecz biorąc - zgodnie z nazwą - opcja ta przywraca pliki systemowe, ustawienia i programy do określonego punktu w przeszłości. Punkty te zwane punktami przywracania generowane są automatycznie przy okazji takich sytuacji jak aktualizacje, ale można je również stworzyć ręcznie. Przywracanie systemu Windows 10 do ustalonego punktu Komputer działa nieprawidłowo/wiesza się/generuje komunikaty o błędach, a wszystko wskazuje na to, że źródłem problemów są nowo zainstalowane sterowniki, czy też aplikacja? Można spróbować odinstalować je ręcznie, ale nie zawsze przyniesie to oczekiwane efekty. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę "przywracania" i wybierz opcję Utwórz Punkt Przywracania. Po kliknięciu na opcję Przywracanie systemu będziesz mógł przywrócić system za pomocą ostatniego punktu przywracania, bądź wybrać dowolny punkt przywracania. Ile trwa przywracanie systemu Windows 10? Wszystko zależy od szybkości dysku i innych podzespołów komputera. Na nowoczesnych komputerach powinno to trwać od kilku do kilkunastu minut. Aby zresetować ustawienia systemu do stanu początkowego należy wejść w ustawienia systemu oraz opcję Odzyskiwanie. Opcja Konfiguruj pozwala na włączenie lub wyłączenie ochrony systemu (co pozwala na cofnięcie niechcianych zmian dokonanych w systemie) oraz ustawić maksymalny rozmiar miejsca na dysku przyznaczony na ochronę systemu. Można tu również usunąć wszystkie zapisane punkty przywracania. Opcja Utwórz służy do ręcznego stworzenia punkty przywracania, który można dowolnie nazwać (przy punkcie zawsze będzie podana data i godzina utworzenia punktu). Można więc przywrócić system Windows do określonej daty. Nie można wykluczyć, że będziemy mieli również problem... z samą opcją przywracania systemu Windows. W niektórych przypadkach system nie będzie w stanie wykorzystać punktu przywracania. W takim przypadku pozostaje przywracanie systemu Windows 10 do ustawień fabrycznych. Resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego System zaczął działać wolniej, a ręczne odinstalowanie niepotrzebnych programów, czy też czyszczenie rejestru (czego Microsoft nie zaleca) nie przynosi efektów? W takim wypadku można go po prostu zresetować do ustawień początkowych. Opcja ta pozwala na wybór, czy chcemy zachować pliki osobiste, czy też zależy nam na "czystym i świeżym" systemie operacyjnym. Przypominamy o wykonywaniu kopii bezpieczeństwa najważniejszych plików - można to robić za pomocą drugiego dysku, dysku przenośnego, urządzenia typu NAS, czy korzystając z dysków w chmurze. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę "resetuj" i wybierz opcję Resetuj Ustawienia Komputera Do Stanu Początkowego. Po kliknięciu przycisku Rozpocznij otrzymamy do wyboru dwie opcje - Zachowaj moje pliki (nie dotyczy to programów, które zostaną odinstalowane) oraz Usuń wszystko (usuwa wszystko łącznie z plikami osobistymi). Jeśli chcemy ponownie zainstalować Windows z pendrive'a USB czy DVD lub przywrócić system z obrazu systemu należy wybrać przycisk Uruchom ponownie teraz z menu Uruchamianie zaawansowane. Może Cię również zainteresować: Aktualizacje w Windows 10. Czy można je opóźniać i czy jest to bezpieczne?

