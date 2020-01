Korzystając z najpopularniejszego systemu operacyjnego na PC - Windows 10, należy liczyć się z tym, że jest on również celem większości złośliwego oprogramowania. Czy oznacza to, że konieczna jest dodatkowa ochrona? Czy może wbudowany w system Defender wystarczy?

Czy Windows 10 wymaga programu antywirusowego?

Za czasów, gdy system Windows nie posiadał praktycznie żadnej ochrony antywirusowej, pierwszym, co należało zrobić po instalacji tegoż (najlepiej jeszcze przed podłączeniem modemu do kabla telefonicznego), była instalacja oprogramowania antywirusowego. Liczne rankingi oraz poradniki od zawsze pomagały wskazać najlepsze darmowe antywirusy.

- Dlaczego wiedźmini są odporni na infekcje?

- Dzięki Windows Defender uzyskanemu na prawie niespodzianki - każdy go ma, a nikt się tego nie spodziewa!

Ostatecznie jednak (a dokładniej wraz z premierą Windows 8) Microsoft swój system wyposażył w narzędzie do walki ze złośliwym oprogramowaniem – mowa oczywiście o Windows Defender. Początkowo ten dodatek do sytemu był praktycznie przez wszystkich wyśmiewany (dość słusznie z resztą), gdyż nie tylko nie za bardzo chronił użytkownika, lecz jeszcze utrudniał pracę faktycznie działającemu oprogramowaniu ochronnemu.

Wirusy na Windowsie? Lekko nie było

Przez pierwsze lata swojej obecności zyskał raczej złą sławę, nie tylko pośród użytkowników, ale również w branżowych testach, które bezlitośnie obnażały jego słabe strony - w szczególności bardzo niską skuteczność oraz problemy z błędnymi diagnozami zagrożeń (w miejscu gdzie ich nie było).

Z czasem jednak program dopracowano do takiego stopnia, że już w minionym roku okazał się być zwyczajnie lepszy od większości (również darmowych) odpowiedników! Co prawda nadal ciągnie się za nim zła reputacja zdobyta przez lata wśród użytkowników, jednakże testy z roku na rok wykazują, że realnie jest to już program godny zaufania.

Twój sekretny obrońca – Windows Defender 4.18

Skąd można pobrać ten cały Windows Defender? Otóż jedną z jego podstawowych zalet jest to, że chroni nawet najbardziej nieświadomych użytkowników, gdyż instaluje się wraz z samym systemem! Nie trzeba robić absolutnie nic, aby z niego korzystać. Podobnie jego konserwacja nie wymaga naszej uwagi, ponieważ aktualizuje się automatycznie, choć oczywiście można to zmienić. Gdzie w systemie należy szukać Windows Defendera? Wystarczy w Menu Start wpisać „zabezpieczenia Windows” i otworzyć proponowany panel.

Antywirus i zapora sieciowa

Jak widać, pakiet zabezpieczeń wbudowany w system, to nie tylko antywirus, ale również zapora sieciowa, kontrola aplikacji oraz szereg innych funkcji zabezpieczeń (np. logowania). Aplikacja czuwa nawet nad ogólną kondycją naszego komputera. Sam panel obsługi ochrony przed wirusami prezentuje się następująco:

Ochrona przed wirusami i zagrożeniami w Windows 10

Najważniejszą z funkcji antywirusowych jest oczywiście samo skanowanie. System automatycznie w czasie naszej bezczynności (lub przy zbyt długim interwale od ostatniego skanowania, również w czasie, gdy komputera używamy) skanuje krytyczne obszary w poszukiwaniu zagrożeń. Widać tutaj także, iż szybkie skanowanie faktycznie jest szybkie (była to bolączka pierwszych wersji Windows Defendera, gdyż takie skanowanie potrafiło nawet na szybkim dysku zająć blisko godzinę).

Klikając w opcje skanowania dostaniemy do wyboru jeszcze dodatkowe warianty tej czynności, włącznie ze skanowaniem bezpośrednio w czasie rozruchu systemu, co bywa jedyną skuteczną metodą pozbycia się niektórych typów zagrożeń. A co się stanie, jeżeli system znajdzie zagrożenie? Od razu przeniesie je do kwarantanny informując nas o tym komunikatem pojawiającym się w dolnym prawym narożniku ekranu. Po kliknięciu w ten komunikat, ukażą nam się szczegóły zdarzenia.

Plik, który został poddany kwarantannie, można (na własne ryzyko) przywrócić (z wyjątkiem plików z listy krytycznie zagrażających działaniu systemu) lub definitywnie usunąć. Co ważne, Windows Defender skanuje wszystkie pliki, które wchodzą do naszego systemu, czy to podczas instalacji aplikacji, kopiowania danych z pendrive, czy podczas przeglądania Internetu. Ale to już w zasadzie dotyczy kolejnej ważnej funkcji – ochrony w czasie rzeczywistym.

Częsta aktualizacja ochrony

Zarządzanie tą oraz kilkoma dodatkowymi funkcjami znajdziemy w menu ustawień ochrony przed wirusami i zagrożeniami. Tutaj też możemy wskazać ręcznie wykluczenia oraz zmienić ustawienia powiadomień. Kolejne na liście są aktualizacje i, tak jak już pisaliśmy, wykonują się automatycznie, choć można wymusić ręczne sprawdzenie.

Łatwo zauważyć, że najistotniejszymi funkcjami Windows Defender nie ustępuje darmowym aplikacjom (płatnym zresztą też), a przy tym nie bombarduje nas co chwilę propozycją wykupienia subskrypcji lub pełnej licencji. Jeżeli jednak nie przekonuje Was takie pojedyncze zabezpieczenie, to mamy świetną wiadomość – Windows Defender już nie wchodzi w konflikt z innymi programami, a wręcz asymiluje się z nimi!

Instalować dodatkowy antywirus czy nie?

Zatem czy Windows 10 potrzebuje dodatkowego antywirusa? W naszej opinii, dla większości użytkowników domowych, nawet tych mniej świadomych, sam Windows Defender wystarczy. Nie tylko jest jedną z mniej obciążających komputer aplikacji tego typu, ale dodatkowo jest praktycznie całkowicie przezroczysty dla użytkownika (do tego stopnia, że większość posiadaczy systemu Windows nie wie, że z niego korzysta).

Windows Defender nie tylko dba o zdrowie naszego komputera, ale także o nasze nerwy, nie zasypując nas ofertami płatnej licencji

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którym zdarza się zgłębiać mroczniejsze zakątki Internetu, często z wykorzystaniem funkcji otwierania portów w zaporze NAT routera, możemy co najwyżej polecić doposażenie się w dodatkową zaporę (firewall). Z drugiej jednak strony, tacy użytkownicy zwykle też wiedzą, co robią i rzadziej padają ofiarą skutecznych infekcji.

