PlayerUnknown’s Battlegrounds, czyli popularne PUBG, szybko skradło serca graczy i do dziś cieszy się niemałym zainteresowaniem. Coraz częściej dają się jednak słyszeć głosy, że w świecie gry niewiele się dzieje. Cóż – wraz z 6. sezonem sytuacja ulegnie zmianie.

Ekipa PUBG Corporation, czuwająca nad projektem PlayerUnknown’s Battlegrounds, opublikowała materiał wideo zapowiadający szósty sezon w grze. To pierwsza okazja, by przyjrzeć się nowej mapie o nazwie Karakin, na której pomieści się 64 graczy walczących o przetrwanie – wraz z nowymi typami broni i nowymi sposobami na rozgrywkę. Przede wszystkim zaś możemy spojrzeć na rozwiązanie, które zmienia zasady gry: to otoczenie, ulegające destrukcji. Jak to wygląda? Sami zobaczcie!

Zobacz najnowszy zwiastun PUBG, zapowiadający 6. sezon:

Karakin to północnoafrykańska wyspa o wymiarach 2 na 2 kilometry – sucha, skalista oraz testująca refleks i zmysł taktyczny. Nie sprzyja camperom i tym, którzy bezpieczeństwa szukają w budynkach – te mogą bowiem w każdej chwili zostać zniszczone. Albo przez innych graczy albo w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nigdy nie wiemy, gdzie spadnie kolejna rakieta z nieba…

Kiedy startuje 6. sezon w PUBG?

Szósty sezon rozpocznie się 22 stycznia – pecetowcy powinni zapamiętać tę datę, bo tego dnia pojawi się nie tylko wspomniana mapa (wraz ze wszystkimi nowinkami), ale też najróżniejsze poprawki związane między innymi z balansem. Dodajmy na koniec, że PUBG to wciąż jedna z najpopularniejszych gier na Steamie – pod względem liczby graczy walczy o drugie miejsce z Dota 2, czasem z nią przegrywając, a czasem ulegając tylko CS-owi.

Źródło: PUBG Corporation, Steam, Dark Side of Gaming

