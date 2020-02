Radeon Pro W5500 oferuje lepszą wydajność i funkcjonalność od modelu konkurencji. Karta trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, ale na mobilne stacje robocze trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Firma AMD kontynuuje ofensywę na rynku kart graficznych, ale tym razem przygotowała coś dla profesjonalistów. Po modelu Radeon Pro W5700, producent wypuścił słabszą kartę Radeon Pro W5500 – konstrukcja jest dostępna w wersji dla komputerów stacjonarnych i mobilnych stacji roboczych.

Karta Radeon Pro W5500 w wersji dla stacjonarnych i mobilnych stacji roboczych

Nowe modele to bliźniacze konstrukcje, lecz zostały zaprojektowane z myślą o innych rozwiązaniach – pierwsza Radeon Pro W5500 to karta dla stacjonarnych stacji roboczych, natomiast Radeon Pro W5500M to układ dla mobilnych stacji roboczych.

Akceleratory bazują na rdzeniu Navi 14 z 22 blokami obliczeniowymi (1408 procesorów strumieniowych) i dysponują 4 GB (W5500M) lub 8 GB (W5500) pamięci GDDR6 128-bit o przepustowości 224 GB/s. Desktopowa wersja pracuje z wyższymi taktowaniami, dzięki czemu oferuje lepszą wydajność (5,35 vs 4,79 TFLOPS), ale cechuje się też wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną (125 vs 85 W).

Co warto podkreślić, karty obsługują cztery wyjścia wideo – w modelu Radeon Pro W5500 zastosowano cztery pełnowymiarowe złącza DisplayPort 1.4 (pozwalają one na obsługę czterech ekranów 4K lub jednego 8K 60 Hz). Dodatkowym atutem jest obsługa gogli VR.

Gdzie się sprawdzą karty Radeon Pro W5500 i kiedy będą dostępne?

Nowe akceleratory znajdą zastosowanie w stacjach roboczych służących głównie do projektowania i produkcji. Docelowo powinny konkurować z modelem Nvidia Quadro P2200, który oferuje słabszą wydajność i funkcjonalność, wyższy pobór mocy, a przy tym jest nieco droższy (a przynajmniej tak mówi AMD).

Karta Radeon Pro W5500 trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w cenie 399 dolarów. Zainteresowani mobilnymi stacjami roboczymi z układem Radeon Pro W5500M będą musieli poczekać trochę dłużej – według naszych informacji, pierwsze tego typu konstrukcje mają być dostępne na wiosnę.

