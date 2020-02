Białe karty graficzne nie należą do zbyt popularnych konstrukcji. Jednym z takich modeli jest ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition - mocno dopakowana wersja RTX 2080 SUPER.

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080 SUPER OC to jedna z najbardziej wypasionych i najszybszych kart Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER. W ofercie producenta pojawiła się jej biała wersja, która zainteresuje moderów składających białe konfiguracje.

Biały GeForce RTX 2080 SUPER

Model ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition, bo właśnie o nim mowa, został wyposażony w to samo chłodzenie, ale w białej kolorystyce – przemalowano obudowę, wentylatory, a nawet backplate. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się bardzo interesująco (szczególnie, że kartę przyozdobiono również podświetleniem ASUS Aura Sync).

Konstrukcja obejmuje masywny radiator, kilka niklowanych ciepłowodów oraz trzy wentylatory (z półpasywnym trybem pracy 0dB Technology). Nasze testy pokazały, że cooler cechuje się bardzo dobrą wydajnością i dobrą kulturą pracy. Warto jednak pamiętać, że ROG Strix ma prawie 30 cm długości i zajmuje trzy miejsca dla kart rozszerzeń.

Mocno podkręcony, ale to nie powinno być zaskoczeniem

Specyfikacja modelu White Edition nie uległa zmianie względem standardowej, ciemnej wersji. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Turing TU104 z 3072 jednostkami cieniującymi oraz 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Taktowanie rdzenia podniesiono do 1890 MHz, a zegar pamięci to 15 500 MHz (podniesiony względem zwykłego modelu RTX 2080).

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Jeżeli chodzi o złącza, do dyspozycji oddano po dwa wyjścia HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4, a do tego USB typ C (z obsługą VirtualLink). Karta wymaga podpięcia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER White Edition – specyfikacja karty graficznej

układ graficzny: Nvidia Turing TU104

procesory strumieniowe: 3072

taktowanie rdzeni: 1890 MHz

pamięć wideo: 8 GB GDDR6 256-bit

taktowanie pamięci: 15 500 MHz

złącze zasilające: 2x 8-pin

wyjścia wideo: 2x HDMI 2.0b, 2x DP 1.4, USB typ C

chłodzenie: autorskie (2,7-slotowe)

Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem białego supera, będziecie musieli przygotować się na spory wydatek. Standardowy model ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2080 SUPER OC nie należy do najtańszych modeli, a wersja White Edition powinna być o jakieś 270 złotych droższa - możemy więc się spodziewać ceny na poziomie 4120 złotych. Szczegóły na temat sklepowej premiery jeszcze nie są nam znane.

W ofercie producenta można znaleźć podobną wersję karty GeForce RTX 2080 Ti, która też ma białe chłodzenie (ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti SUPER White Edition).

Źródło: ASUS

Warto zobaczyć również: