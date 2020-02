NASA planuje w lipcu tego roku wysłać swój najnowszy model robota na Marsa. Oprócz całej gamy instrumentów naukowych, łazik Atop Mars 2020 z urządzeniem SuperCam będzie miał na wyposażeniu również laser o dużej mocy.

Jeżeli komuś wykiełkowała w głowie myśl, że NASA wysyłając w komos robota uzbrojonego w laser, może nam nie mówić czegoś niezwykle istotnego - niestety (albo na szczęście), nie chodzi o żadną koncepcję rodem z science fiction.

Zbadają skały przy pomocy lasera

Laser jest elementem przyrządu do analizy skał, które łazik napotka na powierzchni planety. Zatem w przeciwieństwie do laserów znanych nam z filmów, ten posłuży do zbadania minerałów i składu chemicznego skał. Jego działanie jest możliwe na odległość ponad 6 metrów. Urządzenie może pomóc naukowcom w znalezieniu skamieniałości drobnoustrojów znajdujących się na Marsie.

SuperCam został zbudowany przez zespół składający się z setek osób, które miały niełatwe zadanie zapakowania kilku całkiem sporych urządzeń do elementu wielkości pudełka na płatki śniadaniowe.

SuperCam poszuka minerałów na powierzchni Marsa

Wiązka laserowa wysyła impulsy z końca masztu łazika (który można uznać za „głowę”), odparowując małe fragmenty skał. Pomoże to naukowcom zidentyfikować napotkane minerały, które mogą być poza zasięgiem ramienia robota lub leżeć w obszarach zbyt stromych, aby łazik mógł do nich dotrzeć.

Innym zastosowaniem lasera jest identyfikacja interesujących elementów skalnych do zbadania. Szczególnie interesujące dla badaczy są minerały powstające w obecności ciekłej wody (gliny, węglany, siarczany), ponieważ gdzie jest woda tam może być i życie. Gdyby na Marsie kiedykolwiek istniało życie, prawdopodobnie byłoby to życie mikrobiologiczne. Naukowcy mają nadzieję znaleźć ślady drobnoustrojów, które mogły istnieć na Marsie nawet miliardy lat temu.

Tegoroczna wyprawa na Marsa ma na celu także zebranie próbek, a następnie pozostawienie w wyznaczonym miejscu do czasu zabrania ich podczas kolejnej misji.

Urządzenie SuperCam (podobnie jak jego poprzednik ChemCam w łaziku Curiosity) jest w stanie wykorzystać wiązkę lasera podczerwieni do podgrzania trafionego materiału do około 10 000 stopni Celsjusza, dzięki czemu materiał odparowuje. Następnie do gry wkracza specjalna kamera, która pomoże określić skład chemiczny skał z utworzonej plazmy za pomocą laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej (LIBS).

Skład molekularny materiałów na powierzchni planety pomoże zidentyfikować zielony laser przy użyciu techniki zwanej spektroskopią ramanowską. Co ciekawe, zielony laser sprawia również, że niektóre związki chemiczne na bazie węgla emitują światło.

Urządzenie może wykorzystywać także światło widzialne i podczerwone (technika VISIR, która uzupełnia spektroskopię ramanowską) odbite od Słońca do zbadania skał i osadów pod kątem zawartości minerałów.

Sztuczna inteligencja i mikrofon

Nikogo nie zdziwi fakt, że łazik ma na pokładzie również ulepszoną sztuczną inteligencję. Pomoże w poszukiwaniu konkretnych elementów do analizy, przy czym pozwoli bardzo precyzyjnie wskazywać małe elementy skalne.

Dodatkowo inżynierowie zamontowali w urządzeniu mikrofon, który na pewno okaże się bardzo praktyczny. Naukowcy mogą za każdym razem słyszeć, kiedy laser uderza w cel. Charakterystyczny trzaskający dźwięk wytwarzany przez laser zmienia się w zależności od właściwości trafionego materiału. Można będzie również nagrać dźwięk marsjańskiego krajobrazu lub obrotu masztu łazika.

Ten konkretny model mikrofonu leci w kosmos już trzeci raz. Zadebiutował w latach dziewięćdziesiątych na pokładzie sondy Mars Polar Lander, która niestety rozbiła się na powierzchni Czerwonej Planety. W 2008 roku podczas misji wystąpiły problemy z elektroniką, przez co użycie mikrofonu było niemożliwe.

Misja Mars 2020 ma się rozpocząć w lipcu tego roku. Celem jest ustalenie, czy kiedykolwiek istniało życie na Marsie, a także scharakteryzowanie klimatu i geologii planety oraz przygotowanie na eksplorację przez ludzi.

Relację będzie można śledzić na stronie NASA. Lądowanie łazika na powierzchni planety planowane jest na koniec lutego 2021 roku.

Źródło: NASA

