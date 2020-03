Polskie LOG Systems kontynuuje globalną ekspansję. W ramach najnowszej współpracy utworzyło wraz z Sylvain Analytics spółkę joint venture w Stanach Zjednoczonych.

LOG Systems to polski producent, mający w swojej ofercie rozbudowane programy do zarządzania zasobami informatycznymi i infrastrukturą IT oraz automatyzowania i wspierania procesów biznesowych (w zgodzie ze standardami ITIL), na czele z FlowBoard. Ma na koncie już ponad 500 wdrożeń i przeszło 150 000 sprzedanych licencji. Nie zamierza przestawać się rozwijać, o czym dobrze świadczy ostatnia kooperacja z Amerykanami.

SAILOG LLC, czyli LOG Systems i Sylvain Analytics w jednej drużynie

Wraz z amerykańskim przedsiębiorstwem Sylvain Analytics, od ćwierć wieku zapewniającym rozwiązania z zakresu zarządzania dostawami i transformacji biznesowej, polskie LOG Systems utworzyło spółkę joint venture w Stanach Zjednoczonych. SAILOG LLC – bo tak nazywa się ten twór – jest efektem trwających od wielu miesięcy rozmów. Będzie zajmować się realizacją kontraktów na potrzeby instytucji rządowych w USA. Ich rdzeniem ma być właśnie FlowBoard.

Zawierający przeszło 50 gotowych procesów biznesowych FlowBoard umożliwia automatyzację zarządzania procesami z takich obszarów jak kadry, księgowość, administracja, handel, marketing czy prawo.

Oprócz korzyści bezpośrednich dla LOG Systems jest to również szansa, by lepiej zrozumieć potrzeby amerykańskiego rynku oraz dostosować swoje produkty w taki sposób, by ułatwić sobie misję globalnej ekspansji. – „Jesteśmy bardzo dumni z tego kroku oraz nie możemy doczekać się pierwszych realizacji. Mamy świadomość, że jest to bardzo duża zmiana w dotychczasowym modelu funkcjonowania naszej firmy, a jednocześnie ogromna szansa na międzynarodowy rozwój” – skomentował Grzegorz Filarowski, prezes polskiego przedsiębiorstwa.

Źródło: LOG Systems, White Magick

