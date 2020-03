Internet Serwery nie wytrzymały - Microsoft Teams ofiarą koronawirsa z dnia 2020-03-16

Europejczycy są zachęcani do tego, by w czasie pandemii pracowali z domu. Microsoft Teams jest z kolei aplikacją, dzięki której mogą to robić wygodnie i efektywnie. ...A właściwie mogliby, gdyby nie jeden szczegół: usługa odmówiła posłuszeństwa – chętnych było zbyt wielu.

Microsoft Teams za darmo na czas pandemii koronawirusa. Chętnych nie brakuje Miliony Europejczyków, których stanowiska na to pozwalają, pozostaną w tym tygodniu w swoich domach i będą pracować zdalnie. Aby ułatwić im komunikację z resztą zespołu i wspólne realizowanie projektów na odległość, gigant z Redmond zrobił miły gest: udostępnił usługę Microsoft Teams za darmo na sześć miesięcy. Wygląda jednak na to, że zainteresowanie przekroczyło oczekiwania. Od rana, 16 marca 2020 roku, użytkownicy z różnych części Europy donoszą, że nie mogą połączyć się z usługą Microsoft Teams. Miliony osób z Hiszpanii, Włoch, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Norwegii czy też Polski z samego rana chciały zacząć pracę, ale nawet logowanie nie dochodziło do skutku. Niektórzy próbowali przez kilka minut, inni przez kilkadziesiąt – połączenia brak. Pracowników zdalnych będzie przybywać. Na szczęście Microsoft radzi sobie z problemem Europa stanowi obecnie epicentrum pandemii. Do dziś na Starym Kontynencie odnotowano już przeszło 57 tysięcy przypadków infekcji i ponad 2300 zgonów. To prowadzi do zamykania granic, lokali i biur, a przez to skłania pracowników do pozostania w domach. Microsoft Teams i inne tego typu aplikacje będą więc przeżywać oblężenie. Microsoft na szczęście szybko uporał się z porannymi problemami i usługa Teams działa już jak należy... A przynajmniej działa już logowanie i pozostaje tylko trzymać kciuki, by tak już pozostało! Niestety wciąż pojawiają się doniesienia o nieprawidłowym działaniu niektórych funkcji. Amerykański gigant jest ich świadomy, więc liczymy, że wkrótce wygra tę potyczkę. Źródło: Daily Mail Online, The Verge, informacja własna. Foto: Microsoft Czytaj dalej o pracy zdalnej: Przez koronawirusa zostajemy w domu. Google rusza na pomoc pracownikom i uczniom

Przechodzisz na pracę zdalną? Sprawdź, jakie narzędzia Ci w tym pomogą

Przez koronawirusa pracujesz zdalnie? Oto jak robić to bezpiecznie