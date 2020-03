Mogłoby się wydawać, że w zasilaczach komputerowych nie obserwujemy żadnej istotnej rewolucji. No właśnie nie do końca. Firma SeaSonic zaproponowała rozwiązanie, które ma ułatwić aranżację okablowania w komputerze.

Mowa o systemie SeaSonic Connect, o którym pisaliśmy przy okazji ubiegłorocznych targów Computex. Wracamy jednak do tematu, bo rozwiązanie oficjalnie zadebiutowało na rynku, a my poznaliśmy więcej szczegółów na temat jednostki.

SeaSonic Connect ułatwi podłączenie zasilacza

SeaSonic SSR-750FA to pierwszy przedstawiciel nowej serii. Z technicznego punktu widzenia mamy do czynienia z konstrukcją opartą na modelu Prime GX-750 (wcześniej znanym pod nazwą Prime Ultra Gold 750 W) – zasilacz oferuje 750 W mocy, wysoką sprawność energetyczną (potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold) i 135-milimetrowy wentylator z półpasywnym trybem pracy.

Zmiany dotyczą okablowania. Producent zastosował bowiem dodatkowy moduł, który jest montowany za tacką na płytę główną i to do niego są podłączane poszczególne wiązki zasilające. Rozwiązanie ma na celu usprawnienie aranżacji okablowania i poprawę wentylacji komponentów.

Co istotne, jednostka oferuje też bogaty zestaw wtyczek, który można podłączyć wg własnego uznania: ATX12V 20+4pin, 2x EPS12 4+4pin, 4x PCIe 6+2pin, a także 8x SATA i 3x MOLEX.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Specyfikacja zasilacza SeaSonic Connect SSR-750FC

moc: 750 W

sprawność energetyczna: 80 PLUS Gold

wentylator: 135 mm (półpasywny tryb pracy)

okablowanie: w pełni modularne

zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SCP

dostępne wtyczki: ATX12V 20+4-pin EPS12V 4+4-pin EPS12V 8-pin 4x PCIe 6+2 pin 9x SATA 3x MOLEX



SeaSonic SSR-750FA podobno ma kosztować 150 euro, więc o 30 euro więcej niż zwykły Prime GX-750. Warto również zauważyć, że producent udziela na sprzęt krótszej gwarancji - „tylko” 10-letniej, podczas gdy na pozostałe modele z serii Prime przysługuje 12-letnia.

Źródło: SeaSonic, Golem

Warto również zobaczyć: