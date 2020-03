Zasilacze 700 W mocy, pasywne chłodzenie i 12 lat gwarancji - SeaSonic kusi nowymi zasilaczami z dnia 2020-03-02

Nowe modele SeaSonic Prime Fanless to propozycja dla najbardziej wymagających klientów, którzy szukają całkowicie bezgłośnego zasilacza. Jeżeli zaliczacie się do tej grupy i planujecie zakup zasilacza, to lepiej szykujcie dużo gotówki.

Większość zasilaczy komputerowych wykorzystuje chłodzenie w postaci wentylatora, który zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i jednocześnie generuje mniejszy bądź większy hałas. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne z punktu widzenia najbardziej ortodoksyjnych „cichofili”. Firma SeaSonic postanowiła więc wyjść im naprzeciw i zaprezentowała nowe modele z serii Prime Fanless. Na początku warto zauważyć, że pasywne zasilacze nie są niczym nowym w ofercie producenta - do tej pory dostępne były tutaj dwa modele: SeaSonic Platinum Series Fanless o mocy 400 W oraz SeaSonic Prime Titanium Fanless o mocy 600 W. Zainteresowanie jednostkami jest na tyle duże, że producent zdecydował się poszerzyć ofertę. SeaSonic poszerzył ofertę pasywnych zasilaczy Producent przygotował trzy kolejne modele: Prime Fanless PX-450 o mocy 450 W i PX-500 o mocy 500 W (z certyfikatem 80 PLUS Platinum) oraz Prime Fanless TX-700 o mocy 700 W (z certyfikatem 80 PLUS Titanium). Wszystkie trzy oferują w pełni modularne okablowanie, co ułatwi składanie komputera. Nowe konstrukcje wyróżnia wysoka sprawność energetyczna, dzięki czemu mniej energii jest tracone w postaci ciepła i przez to łatwiej schłodzić komponenty – wykorzystano do tego wyłącznie radiatory i perforowaną obudowę (nie znajdziemy tutaj żadnego wentylatora, więc zasilacze są całkowicie bezgłośne). Nowe modele cechują się również wysoką jakością wykonania. Jednostki wykorzystują konwertery DC-DC i cechują się stabilnymi napięciami wyjściowymi (regulacja ma nie przekraczać 0,5%). Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Pasywne zasilacze SeaSonic Prime Fanless - to nie będą tanie rzeczy... Ceny nowych zasilaczy jeszcze nie są znane, ale nie powinniśmy liczyć na niskie stawki (Prime Titanium Fanless 600W kosztuje około 1000 zł). Producent kusi jednak długą, 12-letnią gwarancją, która może okazać się ważnym argumentem za wyborem sprzętu. Myślicie, że znajdą się chętni? Źródło: Guru3D Warto również zobaczyć: Czeka nas rewolucja w zasilaczach komputerowych? Intel proponuje nowy standard ATX12VO

