Nowoczesna stylistyka, modularne okablowanie i 10-letnia gwarancja. Modele NZXT z serii C to sprzęt, który zainteresuje wymagających klientów.

Firma NZXT głównie kojarzona jest z obudowami komputerowymi, ale niedawno w jej ofercie pojawiły się ciekawe zasilacze – modele z serii C, które wyróżniają się wysoką sprawnością i długą gwarancją.

NZXT C – zasilacze dla wymagających użytkowników

W ofercie producenta są dostępne trzy modele: C650 (650 W), C750 (750 W) i C850 (850 W). Jednostki sprawdzą się w mocniejszych konfiguracjach z jedną lub dwoma kartami graficznymi. Uwagę zwraca oryginalna, nowoczesna stylistyka i całkowicie modularne okablowanie.

Głównym atutem zasilaczy ma być jednak wysoka jakość wykonania (wykorzystano w nich wyłącznie wysokiej jakości japońskie kondensatory), co przekłada się na wysoką sprawność – ta przekracza 90%, co potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Gold.

Do chłodzenia jednostki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB). Dodatkowo na obudowie znalazł przycisk Zero RPM Fan, który pozwala włączyć półpasywny tryb pracy, więc przy niskim obciążeniu zasilacz będzie chłodzony całkowicie bezgłośnie.

Specyfikacja zasilaczy NZXT C

moc: 650 W, 750 W, 850 W

sprawność energetyczna: 80 PLUS Gold

wentylator: 135 mm (FDB) + Zero RPM Fan

okablowanie: w pełni modularne

zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP

dostępne wtyczki: ATX12V 20+4-pin 1x/2x EPS12V 4+4-pin 2x/4x/6x PCIe 6+2 pin 8x SATA 3x/6x MOLEX



Sugerowane ceny to odpowiednio 110 dolarów (650 W), 120 dolarów (750 W) i 130 dolarów (850 W). Za wyborem zasilaczy przemawia długa, 10-letnia gwarancja producenta.

Źródło: NZXT

Warto również zobaczyć: