Gry Senua’s Saga: Hellblade II będzie zachwycać nie tylko na Xbox Series X 2019-12-24 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

To co wydawało się bardzo prawdopodobne teraz jest już pewne. Zainteresowani Senua’s Saga: Hellblade II nie będą musieli ograniczać się do nadchodzącej konsoli Xbox Series X.

Senua’s Saga: Hellblade II zadebiutuje na Xbox Series X i PC

Na niedawnej gali The Game Awards Microsoft zaprezentował nie tylko konsolę Xbox Series X, ale też jedną z gier szykowanych z myślą o nowej platformie. Mowa o Senua’s Saga: Hellblade II, które doczekało się nawet pierwszego zwiastuna. Wedle słów twórców powstał on na silniku gry i jest małą próbką możliwości, jakimi dysponuje Xbox Series X.

Sugerowaliśmy, że na zabawę z Senua’s Saga: Hellblade II mogą nastawiać się również właściciele PC. Teraz nie ma co do tego wątpliwości. Aaron Greenberg, szef Xbox Games Marketing, potwierdził, że gra trafi na dwie platformy - Xbox Series X oraz PC. Jednocześnie zamyka to dyskusję odnośnie wydania gry na konkurencyjnej konsoli PlayStation 5.

It’s being made exclusively for Xbox and PC. — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) December 18, 2019

Senua’s Saga: Hellblade II to projekt wciąż tajemniczy

Wspominany zwiastun nie zdradza wiele. Na ten moment pewne jest jedynie, że mówimy tutaj o kontynuacji Hellblade: Senua’s Sacrifice z 2017 roku, które zapunktowało wieloma elementami, w tym klimatami mitologii nordyckiej. Wpada nastawiać się na przygodę z tą samą bohaterką i podobną mechanikę rozgrywki, natomiast bliższe informacje dotyczące fabuły i nowości, jakie szykują twórcy poznamy zapewne w przyszłym roku.

Źródło: Aaron Greenberg, Xbox

Warto zobaczyć również: