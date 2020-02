Zgodnie z przypuszczeniami, nowa Motorola Razr jest smartfonem atrakcyjnym pod względem wizualnym i w pełni funkcjonalnym. Niestety jednocześnie jest też sprzętem, który bardzo łatwo uszkodzić.

Motorola Razr ma ekran, który można uszkodzić nawet paznokciem

Wytrzymałość smartfona została sprawdzona przez twórcę kanału JerryRigEverything. Wprawdzie w tym przypadku mowa o hardcorowych testach, ale i one dają odpowiedź na to, jak wiele dane urządzenie może znieść na co dzień. Składana Motorola Razr, która właśnie zadebiutowała na polskim rynku, niestety niewiele.

Zwrócono tu uwagę przede wszystkim na zawias, bo jak się okazuje nie pozwala on na zamknięcie konstrukcji w pełni szczelnie, a także na zastosowane ekrany. O ile do mniejszego (zewnętrznego) nie można mieć poważniejszych zastrzeżeń, o tyle większy (wewnętrzny, ten składany) można uszkodzić nawet paznokciem. Łatwo domyślić się tego, co stanie się z ekranem w przypadku kontaktu z czymś twardszym.

Zawias Motorola Razr wytrzyma tylko rok? Producent się broni

Nieco wcześniej w sieci zrobiło się głośno o testach, jakie przeprowadziła redakcja CNET. Przy pomocy narzędzia o nazwie FoldBot zdecydowano się sprawdzić wytrzymałość mechanizmu składania smartfona. Okazało się, że zawias w Motorola Razr dotrwał do około 28 000 cykli, co po dość prostych przeliczeniach pozwalało stwierdzić, że przeciętnemu użytkownikowi wystarczyłoby na rok korzystania ze smartfona.

Zasięgi CNET są na tyle duże, iż producent nie mógł przejść obok sprawy obojętnie. Jak się domyślacie, podważył testy i wypada stwierdzić, że słusznie. FoldBot nie składał bowiem smartfona w pełni (nie domykał go do końca). Producent podkreślił, że nie ma to wiele wspólnego z codziennym użytkowaniem smartfona, pod kątem którego projektowano zawias. Opublikował też własny materiał, za pośrednictwem którego zaprezentował prawidłowy sposób testowania smartfona.

I chociaż w tej kwestii większość użytkowników staje po jego stronie trzeba mieć świadomość, że Motorola Razr jest sprzętem delikatnym. Materiał na kanale JerryRigEverything tylko to potwierdził, bo jeszcze przed premierą sam producent pokazywał, jak dokładnie należy o tego smartfona dbać.

